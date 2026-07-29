رئیس اتحادیه طلا و جواهرات شهرستان آباده گفت: شهروندان از خرید طلا از کانال‌های غیرمجاز ، پرهیز و تنها از درگاه‌های مورد تایید برای خرید برخط طلا استفاده کنند.

هشدار به شهروندان آباده ای در شمال فارس/ سکه و طلا را از سایت های معتبر خریداری کنید

هشدار به شهروندان آباده ای در شمال فارس/ سکه و طلا را از سایت های معتبر خریداری کنید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اتحادیه طلا و جواهرات آباده گفت: این شهرستان هیچ درگاه یا سکوی مجازی برای فروش سکه و طلا ندارد و شهروندان باید از خرید طلا از کانال‌های غیرمجاز مانند تلگرام و اینستاگرام پرهیز و تنها از درگاه‌های مجاز و مورد تایید برای خرید آنلاین طلا استفاده کنند.

محمدجواد براتی افزود: مردم پیش از هر خریدی از اصالت واحد صنفی اطمینان حاصل کنند و فروشنده طلا یا سکه هم باید جواز کسب معتبر از اتحادیه طلا داشته باشد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر آباده گفت: طرح بسته بندی‌های ضدجعل برای سکه‌های طلا گامی مؤثر در جلوگیری از جعل، افزایش امنیت معاملات و جلب اعتماد خریداران است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.