مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی نجاتگران هلال‌احمر به حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سمند سورن در محور گندمان به بروجن خبر داد.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سمند سورن در محور گندمان به بروجن دریافت شد و بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات جاده‌ای نگین به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود:این حادثه پنج مصدوم داشت که نجاتگران هلال‌احمر پس از حضور در محل، ضمن ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه حادثه و انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، به مصدومان امدادرسانی کردند. در این حادثه، یک نفر از مصدومان پس از دریافت خدمات امدادی توسط آمبولانس هلال‌احمر به بیمارستان بروجن منتقل شد و چهار مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی انتقال یافتند.