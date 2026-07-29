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مدیرعامل جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی نجاتگران هلالاحمر به حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سمند سورن در محور گندمان به بروجن خبر داد.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سمند سورن در محور گندمان به بروجن دریافت شد و بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات جادهای نگین به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود:این حادثه پنج مصدوم داشت که نجاتگران هلالاحمر پس از حضور در محل، ضمن ارزیابی و ایمنسازی صحنه حادثه و انجام اقدامات پیشبیمارستانی، به مصدومان امدادرسانی کردند. در این حادثه، یک نفر از مصدومان پس از دریافت خدمات امدادی توسط آمبولانس هلالاحمر به بیمارستان بروجن منتقل شد و چهار مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی انتقال یافتند.