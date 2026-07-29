

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، این گروه ۴۴ نفره از پزشک، پرستار، گروه‌های فرهنگی و نیرو‌های خادم برای فعالیت درموکب شهدای مدافع حرم در عمود ۱۰۴۸ در کربلا معلی، از شهرستان آمل اعزام شدند.

جانشین موکب شهدای مدافع حرم شهرستان آمل گفت: پیش از این نیز یک گروه ۴۸ نفره از خادمان این که ازنیرو‌های بخش تاسیسات با هدف آماده‌سازی زیرساخت‌های موکب، راهی عراق شده‌اند تا مقدمات خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی را فراهم کنند.



رحمان شاکری افزود: موکب شهدای مدافع حرم شهرستان آمل، هشتمین سال فعالیت خود را در کربلای معلی سپری می‌کند و همانند سال‌های گذشته، با هدف ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی برپا خواهد شد.

وی با اشاره به آغاز عملیات آماده‌سازی موکب افزود: خادمان موکب تلاش می‌کنند با فراهم کردن امکانات مناسب، شرایط مطلوبی را برای رفاه زائران، به‌ویژه زائران، فراهم کنند تا آنان در ایام حضور در کربلای معلی از خدمات مناسب بهره‌مند شوند.

جانشین موکب شهدای مدافع حرم شهرستان آمل درباره خدمات پیش‌بینی‌شده در این موکب گفت: تامین فضای مناسب برای اسکان زائران، ارائه حدود ۵ هزار بسته غذایی شامل صبحانه، ناهار و شام، خدمات پزشکی، برپایی ایستگاه‌های پذیرایی و اجرای برنامه‌های فرهنگی از جمله خدماتی است که در طول فعالیت موکب به زائران ارائه خواهد شد.

شاکری، زمان ارائه خدمات موکب را تا چهاردهم مردادماه اعلام کرد و افزود: در این بازه زمانی، موکب شهدای مدافع حرم آمل آماده پذیرایی و خدمت‌رسانی به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) خواهد بود.

وی در ادامه از تمامی خیران، نیکوکاران و افرادی که در تامین کالا‌های غذایی این موکب مشارکت داشته‌اند، قدردانی کرد و گفت: همراهی و حمایت خیران، نقش مهمی در تداوم خدمت‌رسانی به زائران اربعین دارد.