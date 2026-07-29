مردم ولایتمدار شهرستان ری در یکصد و پنجاهمین شب متوالی، با برگزاری تجمعی گسترده در میدان شهر ری، استقامت و اراده خود را در مسیر خون‌خواهی رهبر شهید و حمایت از تمامیت ارضی کشور به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان ری بار دیگر در یکصد و پنجاهمین شب از آغاز خیزش مردمی، با حضور پرشور در میدان اصلی شهر ری، پیوند ناگسستنی خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام کردند.

این حضور مستمر که از شب دهم اسفندماه ۱۴۰۴ و در واکنش خودجوش مردم ایران به خبر شهادت رهبر شهید انقلاب آغاز شد، امروز به شب یکصد و پنجاهمین تبدیل شده است. شرکت‌کنندگان در این تجمع با یادآوری ایام نخست این خیزش، تأکید کردند که حضور در خیابان‌ها و میدان‌ها برای خون‌خواهی رهبر شهید و دفاع از حریم وطن، یک تکلیف ملی و دینی است.

مردم شهر ری در این اجتماع مردمی، ضمن ابراز حمایت قاطع از نیرو‌های مسلح در میدان نبرد، اعلام داشتند که استقامت و پایداری آنان در این مسیر، تا تحقق عدالت و پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت و این تداوم حضور، نشان‌دهنده هوشیاری و بصیرت ملت ایران در برابر تهدیدات دشمنان است.