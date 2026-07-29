رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: در برخی از معابر داخل شهری و بزرگراه‌های تهران ترافیک صبحگاهی گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: در مسیر غرب به شرق بزرگراه‌های شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد ترافیک است.

وی افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه‌های زین الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه صدراز شهید صیاد شیرازی تا مدرس ترافیک گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه‌های نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد ترافیک نیمه سنگین است.

سرهنگ شریفی در پایان توصیه کرد: رعایت فاصله طولی با خودرو جلویی سبب میشود تا به محض مواجه شدن با خطر احتمالی، فرصت کافی برای کنترل خودروی خود را داشته باشید. لطفا با سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی بین خطوط حرکت کنید.