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بخشهایی از پناهگاه حیات وحش میانکاله در جریان دو حریق جدید در آتش سوخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در پی وقوع دو فقره حریق در روز جمعه ۲۶ تیرماه، سه فقره حریق در روز یکشنبه ۲۸ تیرماه، یک فقره حریق در روز دوشنبه ۲۹ تیرماه، یک فقره حریق در روز سهشنبه ۳۰ تیرماه و تداوم عملیات پایش، کنترل و لکهگیری در ذخیرهگاه زیستکره و پناهگاه حیات وحش میانکاله، روز دوشنبه ۵ مردادماه نیز دو فقره حریق جدید در بخشهایی از این منطقه رخ داد که بلافاصله با حضور محیطبانان، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و با مشارکت فرمانداری شهرستان بهشهر، ادارهکل مدیریت بحران استانداری مازندران و دستگاههای اجرایی شهرستان، عملیات مهار آتش آغاز شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، گفت: بلافاصله پس از اعلام وقوع دو کانون حریق، محیطبانان و نیروهای یگان حفاظت در محل حاضر شدند و همزمان هماهنگیهای لازم با فرمانداری شهرستان بهشهر، ادارهکل مدیریت بحران استانداری مازندران و دستگاههای اجرایی برای اعزام نیرو، ماشینآلات، تانکرهای آب و تجهیزات مورد نیاز انجام شد تا عملیات مهار آتش در هر دو جبهه عملیاتی با سرعت آغاز شود
محمدرضا کنعانی، افزود: استقرار مستمر محیطبانان و استمرار عملیات پایش در منطقه طی روزهای گذشته موجب شد کانونهای جدید حریق در کوتاهترین زمان شناسایی و عملیات کنترل و مهار آنها بلافاصله آغاز شود و از گسترش آتش به سایر بخشهای پناهگاه جلوگیری به عمل آید.
او ادامه داد: در این عملیات، فرمانداری شهرستان بهشهر با مدیریت و هماهنگی میدانی، ادارهکل مدیریت بحران استانداری مازندران با پشتیبانی عملیاتی و سازماندهی امکانات، دستگاههای اجرایی شهرستان با اعزام ماشینآلات، تانکرهای آب، تجهیزات و نیروهای پشتیبان، شهرداریهای منطقه، جمعیت هلالاحمر و جوامع محلی، در کنار محیطبانان نقش مؤثری در مهار حریق ایفا کردند که این همدلی و انسجام، نقش تعیینکنندهای در کنترل آتش داشت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با قدردانی از تلاش شبانهروزی محیطبانان و همراهی فرمانداری شهرستان بهشهر، ادارهکل مدیریت بحران استانداری مازندران، دستگاههای اجرایی شهرستان، شهرداریها، جمعیت هلالاحمر، جوامع محلی و تمامی عوامل حاضر در منطقه اظهار کرد: عملیات پایش، کنترل و لکهگیری تا اطمینان کامل از خاموش شدن تمامی کانونهای حریق ادامه خواهد داشت و حفاظت از این ذخیرهگاه ارزشمند با آمادگی کامل نیروهای عملیاتی و پشتیبانی دستگاههای مسئول دنبال میشود.