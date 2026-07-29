مردم شهرستان قرچک در یکصد و پنجاهمین شب از خیزش مردمی، با برگزاری تجمعی عظیم و خودجوش در میدان امام خمینی (ره)، ضمن تجدید پیمان وفاداری به آرمان‌های رهبر شهید، حمایت همه‌جانبه خود را از نیروهای مسلح و رزمندگان میدان نبرد اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با صد و پنجاهمین شب از خیزش مردمی، اجتماع عظیم و خودجوش اهالی شهرستان قرچک امشب در میدان امام خمینی (ره) این شهر برگزار شد.

مردم با حضور پرشور خانوادگی خود در این مراسم، وفاداری خود را به آرمان‌های رهبر شهید انقلاب و خونخواهی ایشان به نمایش گذاشتند.

این تجمع پرشور و شعور در حالی برگزار می‌شود که اقشار مختلف جامعه با هر شغل و سلیقه‌ای، پشتیبانی همه‌جانبه خود از نیرو‌های مسلح و رزمندگان میدان نبرد را اعلام کرده‌اند. شرکت‌کنندگان در این شب‌ها، اتحاد و انسجام مثال‌زدنی را به عنوان مهم‌ترین برگ برنده ایران اسلامی معرفی کرده و تأکید دارند که حضور مستمر آنها تا تثبیت پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت. این حضور مقتدرانه، پیام روشنی از بیداری، مقاومت و هوشیاری ملت ایران به دشمنان نظام اسلامی مخابره کرد.