پخش زنده
امروز: -
فاطمه اسلامی، شاعر در سوگ و وداع رهبر شهید انقلاب و خونخواهی و انتقام از دشمنان، شعری سروده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فاطمه اسلامی، شاعر در سوگ و وداع رهبر شهید انقلاب و خونخواهی و انتقام از دشمنان، شعری سروده است.
چقدر فاصله تا شرح ماتمت دارم
فقط نگاه پر از اشک در غمت دارم
چه واژههای کمی در رثای لبخندت
چه بهت تازهای از صبر مبهمت دارم
مرا ببین که چه شرمنده نوحه میخوانم
چه دِینها که به لحن مصمّمت دارم
یقیناً از تو گرفتم، مدام و تدریجی
تعهدی که به الله پرچمت دارم
قسم به نام علی حیدرانه خونخواهم
که هر چه دارم از این اسم اعظمت دارم
پس از تو بیت و غزلخوانی از کفم رفتند
امید گرچه به خطّ مقدمت دارم
از این بهبعد عزیزدلم منِ دلتنگ
همیشه و همهجا تا ابد کمت دارم