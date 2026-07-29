معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در گرگان گفت : گلستان به قطب صادرات محصولات دانش‌بنیان کشور تبدیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور عصر سه‌شنبه در گرگان در نشست با جمعی از نخبگان استان گلستان گفت: استان گلستان ظرفیت دارد قطب صادرات محصولات دانش‌بنیان کشور باشد.

حسین افشین افزود: کارهای مقدماتی اجرای این طرح انجام شده‌است و بسته به آمادگی استان، به‌زودی اجرایی می‌شود.

استاندار گلستان نیز از استقبال و آمادگی استان برای اجرای این طرح گفت.

علی‌اصغر طهماسبی افزود: ترس دشمن از مغز ایرانی‌ست، باید خودباوری را تقویت کنیم و به همین جهت توجه و تمرکز بیشتر بر نخبگان ضرورت‌ است.

رئیس بنیاد نخبگان گلستان هم از شناسایی بیش از ۸۰۰ نخبه در استان در حوزه‌های مختلف خبر داد.

ابوطالب هزارجریبی گفت: تجاری‌سازی تولیدات نخبگان در قالب رویداد اینوتکس و طرح مسکن نخبگان در دستور کار است.

در این جلسه، نمایندگانی از نخبگان استان گلستان،کاربردی نبودن غالب پایان‌نامه‌ها و مقاله‌ها، نگاه بعضاً ابزاری به دانشجو و نخبگان، کمبود بودجه پژوهشی ، ضرورت بازنگری در معیارهای نخبگی و اشتغال نخبگان را از دغدغه‌ها و چالش‌های پیش‌رو بیان کردند.

