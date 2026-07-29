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جمعآوری ۷۸ تن پسماند در کربلا حاصل تلاش نیروهای خدمات گسترده ستاد اربعین شهرداری اصفهان به زائران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر ستاد اربعین شهرداری اصفهان گفت:نیروهای این ستاد با نظافت و شستوشوی بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع از معابر، جمعآوری ۷۸ تن پسماند، آمادهسازی محل اسکان زائران و پشتیبانی از مواکب خدمترسانی به زائران اربعین را ادامه دادند.
سید مهدی عسگری با تشریح عملکرد روزانه ستاد اربعین شهرداری اصفهان در کربلا افزود: نیروهای ستاد اربعین شهرداری اصفهان در این ایام در بخشهای مختلف خدمات شهری از جمله نظافت معابر، جمعآوری پسماند، آمادهسازی محل اسکان زائران، توزیع اقلام نظافتی و پشتیبانی ماشینآلات، خدمات گستردهای را به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه کردند.
وی تاکید کرد: این نیروهای خدمت رسان عملیات رفتوروب دستی، مکانیزه و شستوشوی معابر کربلای معلی در مجموع بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع را پوشش دادند که سهم قابل توجهی در حفظ پاکیزگی مسیرهای تردد زائران و ارتقای کیفیت خدمات شهری در ایام اربعین دارد.
آمادهسازی ۳۰۰ هزار مترمربع محل اسکان زائران
عسگری با اشاره به خدمات ارائهشده در محل اسکان زائران ایرانی تاکید کرد: در این ایام حدود ۳۰۰ هزار مترمربع از محلهای اسکان زائران آمادهسازی و نظافت شد و نیروهای خدمات شهری، شستوشو و نظافت سرویسهای بهداشتی و حمامهای این مراکز را نیز بهصورت مستمر انجام دادند.
وی اعلام کرد: در راستای پشتیبانی از مواکب و عوامل خدمترسان، حدود دو هزار و ۳۰۰ کیلوگرم کیسه زباله، ۲۰ مخزن جمعآوری پسماند و ۱۰۰ لیتر مواد شوینده میان مراکز خدمترسان توزیع شد تا روند حفظ پاکیزگی محیط با کیفیت مطلوب ادامه یابد.
دبیر ستاد اربعین شهرداری اصفهان اضافه کرد: تانکرهای آبرسانی این ستاد نیز در طول روز ۹۱ هزار لیتر آب برای بخشهای مختلف تأمین کردند و جرثقیلهای مستقر در محل نیز با انجام ۲۲ سرویس پشتیبانی، در عملیات خدمات شهری مشارکت داشتند.
عسگری با تأکید بر استمرار فعالیت نیروهای ستاد اربعین شهرداری اصفهان در کربلای معلی گفت: تمامی این اقدامات در راستای ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی، حفظ پاکیزگی معابر، پشتیبانی از مواکب و ارتقای کیفیت خدمات شهری ارائه میشود و نیروهای ستاد بهصورت شبانهروزی در بخشهای مختلف عملیاتی در حال خدمترسانی هستند.