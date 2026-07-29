رویداد آموزشی میراث زرین با محوریت روایت زخم‌های جنگ و پاسداری از میراث فرهنگی و حافظه تاریخی در تالار اشرف اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر اصفهان گفت: این رویداد روایت طراحان جوان حوزه طلا و جواهر از زخم‌هایی است که دشمن آمریکایی صهیونیستی در جنگ چهل روزه بر پیکر آثار تاریخی صفهان وارد کرد.

ابراهیم حبیب الهی با بیان این که طرح‌ها در این رویداد با محوریت پاسداری از میراث فرهنگی بود، افزود: در تلاش هستیم با حمایت مسئولان استان به طراحان طلا و جواهر کمک کنیم در بازار حفظ شوند و زیرساخت سازی کنند.

استاندار اصفهان هم از آثار منتخب طرح‌های این رویداد بازدید کرد و گفت: روایت طراحان طلا و جواهر از آسیب‌های جنگ دفاع از هویت تاریخی یک ملت و پیوند میان گذشته و آینده است.

مهدی جمالی نژاد افزود: با برگزاری نمایشگاه بزرگ داخلی در پایتخت و همچنین برگزاری رویداد در شهر‌های خواهر خوانده اصفهان از ایده‌های طراحان طلا و جواهر حمایت می‌کنیم.