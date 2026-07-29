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مادر شهید گرانقدر عبدالحی صادقی زاده از شهدای دوران دفاع مقدس در کازرون به فرزند شهیدش پیوست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مرحومه جان بی بی صادقی زاده مادر شهید عبدالحی صادقی زاده از شهدای هشت سال دفاع مقدس در کازرون دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.
مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه امروز هفت مرداد در آرامستان بهشت زهرای کازرون برگزار می شود.
بسیجی شهید عبدالحی صادقی زاده سال ۱۳۶۲ و در سن ۱۸ سالگی در منطقه مریوان و در عملیات والفجر چهار به شهادت رسید.
شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.