به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مرحومه جان بی بی صادقی زاده مادر شهید عبدالحی صادقی زاده از شهدای هشت سال دفاع مقدس در کازرون دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه امروز هفت مرداد در آرامستان بهشت زهرای کازرون برگزار می شود.

بسیجی شهید عبدالحی صادقی زاده سال ۱۳۶۲ و در سن ۱۸ سالگی در منطقه مریوان و در عملیات والفجر چهار به شهادت رسید.

شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.