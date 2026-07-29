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مردم ولایتمدار شهرستان بهارستان همزمان با یکصد و پنجاهمین شب اجتماعات مردمی، در میدان هفتتیر نسیمشهر با حضور گسترده و به اهتزاز درآوردن پرچمهای سه رنگ، مقاومت و خونخواهی، حمایت قاطع خود را از نیروهای مسلح و تمامیت ارضی کشور اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یکصد و پنجاهمین شب اجتماعات مردمی در شهرستان بهارستان، امروز با حضور پرشور شهروندان ولایتمدار نسیمشهر در میدان هفتتیر برگزار شد.
شرکتکنندگان در این تجمع با در دست داشتن پرچمهای سه رنگ جمهوری اسلامی ایران، پرچم مقاومت و پرچمهای سرخ خونخواهی، بار دیگر بر وفاداری خود به آرمانهای انقلاب اسلامی و پشتیبانی همهجانبه از نیروهای مسلح تأکید کردند.
حاضران در این اجتماع مردمی اظهار داشتند که استمرار این حضورها و تداوم پیوند میان مردم و حاکمیت، هرگونه توطئه دشمنان را برای تحقق اهدافشان با شکست مواجه میکند. این مردم در پایان، بر لزوم تداوم پشتیبانی از مدافعان امنیت و پاسداری از تمامیت ارضی کشور تأکید ورزیدند.