پخش زنده
امروز: -
با حمایت بنیاد علوی ۸۰ زائر اولی از شرق هرمزگان به کربلای معلی اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مجری بنیاد علوی در هرمزگان گفت: امروز ۸۰ نفر از زائر اولیها از شهرستانهای بشاگرد، سیریک، جاسک، رودان و میناب به سفر زیارتی کربلا اعزام شدند.
علی غلامشاهی افزود: تمام هزینههای ۸ روز سفر این زائران را بنیاد علوی تامین میکند.
وی گفت: طبق برنامه هرساله درایام اربعین امسال نیز ۲۴۰ زائر اولی از دهکهای ۱تا۴ هرمزگان به نیابت از اقای شهید ایران، شهدای جنگ رمضان و شهدای مدرسه میناب به سفر معنوی اربعین اعزام شدند.
بیشتر بخوانید: خدمت رسانی ۵۶ موکب هرمزگانی به زائران اربعین حسینی