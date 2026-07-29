به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مجری بنیاد علوی در هرمزگان گفت: امروز ۸۰ نفر از زائر اولی‌ها از شهرستان‌های بشاگرد، سیریک، جاسک، رودان و میناب به سفر زیارتی کربلا اعزام شدند.

علی غلامشاهی افزود: تمام هزینه‌های ۸ روز سفر این زائران را بنیاد علوی تامین می‌کند.

وی گفت: طبق برنامه هرساله درایام اربعین امسال نیز ۲۴۰ زائر اولی از دهک‌های ۱تا۴ هرمزگان به نیابت از اقای شهید ایران، شهدای جنگ رمضان و شهدای مدرسه میناب به سفر معنوی اربعین اعزام شدند.

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