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حسن زرنقی، در شعری حماسی از مقاومت و پایداری مردم غیور ایران و پای کار بودنشان برای نظام اسلامی سروده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن زرنقی، در شعری حماسی از مقاومت و پایداری مردم غیور ایران و پای کار بودنشان برای نظام اسلامی سروده است.
طوفان شوید از سینهها چون آه برخیزید!
در این نبرد ای مردمان، خونخواه برخیزید!
خون عزیز ماست اینکه بر زمین ماندهست
ای ملت خونخواه! بسمالله برخیزید!
ای با امام خود به خاکافتادگان! امروز
با خون او از بین قربانگاه برخیزید!
هنگام پرواز است با بال و پری سوزان
ققنوسوار از شعلهٔ جانکاه برخیزید!
ای حیدریها فتح خیبر پیش رو داریم!
چون ذوالفقار از جای خود ناگاه برخیزید!
فردا لگدکوب است امروز آنکه بنشیند
وقت نشستن نیست در این راه برخیزید!
با یالثارات الامام از دامن این خاک
تا دست اهریمن شود کوتاه برخیزید!