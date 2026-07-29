به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رضا مطوری سرپرست اداره‌کل راه‌آهن جنوب با اشاره به آمار ثبت شده از ابتدای طرح تا پایان روز پنجم مردادماه ۱۴۰۵ گفت: در این بازه زمانی، مجموعاً ۱۸۶ رام قطار (رفت و برگشت) در مسیر‌های مختلف به زائران خدمت‌رسانی کرده‌اند که این حجم از عملیات، جابه‌جایی ۷۷ هزار و ۵۰۰ نفر را به همراه داشته است.

او افزود: از این تعداد، ۱۰۱ رام قطار بین‌شهری وظیفه جابجایی ۵۴ هزار زائر را به اقصی نقاط کشور بر عهده داشتند.

سرپرست راه‌آهن جنوب تاکید کرد: با هدف تسهیل در تردد زائران در پایانه مرزی، ۵۴ رام ریل‌باس در مسیر خرمشهر– شلمچه به صورت رایگان، جابه‌جایی ۱۶ هزار و ۵۰۰ زائر را انجام داده‌اند و ۳۱ رام قطار نیز در مسیر اهواز– خرمشهر میزبان ۷ هزار مسافر بوده‌اند.

مطوری افزود: همکاران ما در تمامی بخش‌های فنی، ایستگاهی و عملیاتی، شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند تا زائران با کمترین دغدغه و در نهایت امنیت به پابوس مولایشان مشرف شده و به سلامت به وطن خود بازگردند.

او ادامه داد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای روز‌های اوج بازگشت زائران صورت گرفته است و تمامی ظرفیت‌های ناوگان ریلی جنوب تا بازگشت آخرین زائر اربعین حسینی در خدمت عاشقان اهل‌بیت (ع) خواهد بود.