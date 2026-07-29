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مردم شهرستان شهریار در یکصد و پنجاهمین شب متوالی، در تجمعی گسترده با در دست داشتن پرچمهای سرخ و سه رنگ، ضمن خونخواهی رهبر شهید، بر ضرورت حفظ اتحاد، انسجام و وحدت ملی در برابر دشمنان تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این تجمع، شرکتکنندگان در حالی که پرچمهای سرخ و سه رنگ را به اهتزاز درآورده بودند، با شعارهایی در راستای خونخواهی رهبر شهید، عزم خود را برای ایستادگی در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی اعلام کردند.
مردم شهریار در این اجتماع، بر این نکته تأکید ورزیدند که اتحاد و انسجام ملی، قدرتمندترین ابزار در برابر توطئههای دشمنان است و تداوم این شبهای اجتماع، نشاندهنده بصیرت و اراده مردم این شهرستان برای پاسداری از میراث رهبر شهید و حفظ امنیت ملی است.