رئیس مجلس در نشست شورای هماهنگی مجلس با تاکید بر ضرورت تمرکز مجلس و دولت بر امور مهم و فوری، گفت: تأمین معیشت مردم و نیروهای مسلح، اولویت فوری و مهم برای دولت و مجلس است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در نشست شورای هماهنگی مجلس با تاکید بر ضرورت تمرکز مجلس و دولت بر امور مهم و فوری، گفت: تأمین معیشت مردم و نیرو‌های مسلح، اولویت فوری و مهم برای دولت و مجلس است.

همچنین نمایندگان مجلس نیز در ادامهِ رسیدگی به لایحه مقابله با جنایات بین المللی، محاصره و واگذاریِ زمین برای حمله به کشور را از مصادیق تجاوزْ تعیین/ و مصوب کردند: در صورتی که اشخاص حقوقی، مرتکب جنایاتِ بین المللی شوند، علاوه بر انحلال و مصادرهِ کل اموال، به جزای نقدی درجه یک محکوم خواهند شد.

گزارش از حمیدرضا گلدوزی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما