ششم مرداد برای مردم گرمی فقط یک روز در تقویم نیست؛ یادآور سفری ماندگار، نگاهی راهبردی و عهدی است که همچنان بر دوش مسئولان سنگینی می کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل، ششم مرداد برای مردم گرمی فقط یک روز در تقویم نیست؛ یادآور سفری ماندگار، نگاهی راهبردی و عهدی است که همچنان بر دوش مسئولان سنگینی می کند.
روزی که رهبر شهید انقلاب، محرومیت زدایی از این دیار مرزی را نه یک وعده، که یک ضرورت برشمردند و مردم گرمی نیز با نامگذاری این روز به نام "روز گرمی" و بازسازی جایگاه سخنرانی تاریخی، ارادت خود را نشان دادند.