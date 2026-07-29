ششم مرداد برای مردم گرمی فقط یک روز در تقویم نیست؛ یادآور سفری ماندگار، نگاهی راهبردی و عهدی است که همچنان بر دوش مسئولان سنگینی می کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل ، ششم مرداد برای مردم گرمی فقط یک روز در تقویم نیست؛ یادآور سفری ماندگار، نگاهی راهبردی و عهدی است که همچنان بر دوش مسئولان سنگینی می کند.

روزی که رهبر شهید انقلاب، محرومیت زدایی از این دیار مرزی را نه یک وعده، که یک ضرورت برشمردند و مردم گرمی نیز با نامگذاری این روز به نام "روز گرمی" و بازسازی جایگاه سخنرانی تاریخی، ارادت خود را نشان دادند.