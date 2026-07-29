نماینده سفارت ایران در مرز زرباطیه (مهران) به زائران ایرانی توصیه کرد، از ازدحام پرهیز کنند، برای سفر به کربلا و نجف اتوبوس کافی در سمت عراق موجود است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ عبیری نماینده سفارت جمهوری اسلامی ایران در گذرگاه مرزی زرباطیه (مهران) با اشاره به روان بودن روند ورود زائران ایرانی به عراق، از زائران ایرانی خواست پیش از سفر از اعتبار گذرنامه خود اطمینان حاصل کرده و هنگام عبور از مرز حتماً گذرنامه خود را در هر دو سوی مرز ایران و عراق مهر کنند تا در زمان ورود یا خروج با مشکلی مواجه نشوند.

وی همچنین از زائران ایرانی خواست با حفظ آرامش و صبر، مراحل عبور از مرز را طی کرده و از ازدحام و شتاب‌زدگی خودداری کنند و تأکید کرد که روند ورود زائران ایرانی به عراق روان و بدون مشکل در حال انجام است.

نماینده سفارت جمهوری اسلامی ایران در مرز زرباطیه (مهران) در پایان خاطرنشان کرد: دولت عراق وسایل حمل‌ونقل کافی را برای انتقال زائران ایرانی از این مرز به شهر‌های نجف اشرف و کربلای معلی فراهم کرده است و از این نظر نیز جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.