به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، امیر پیکر، مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به نتایج آزمون‌های انجام‌شده در آزمایشگاه کنترل کیفیت غذا و دارو گفت: میزان نمونه‌های نان خارج از حدود استاندارد نمک از حدود ۱۱ درصد در خردادماه به نزدیک ۷۶ درصد در تیرماه سال جاری افزایش یافته است .

وی این روند را زنگ هشداری برای سلامت جامعه دانست افزود: با توجه به سهم بالای نان در الگوی غذایی مردم، کنترل دقیق میزان نمک در فرآورده‌های نانوایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .

مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بیان کرد: افزایش موارد عدم انطباق میزان نمک در نان‌های مصرفی استان می‌تواند به عنوان زنگ هشدار برای سلامت جامعه تلقی شود .

پیکر گفت: نمک علاوه بر ایجاد طعم مطلوب، در تقویت شبکه گلوتنی، کنترل فرآیند تخمیر و بهبود ویژگی‌های خمیر نقش مؤثری دارد .

وی افزود: استفاده بیش از حد از نمک با استانداردهای ملی مغایرت دارد و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مخاطرات مرتبط با مصرف بالای نمک در جامعه شود .

مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ادامه داد: بر اساس گزارش‌های دریافت‌شده از برخی نانوایان و فعالان صنف خبازی، کاهش کیفیت آرد و ضعف قوام خمیر از دلایل احتمالی افزایش مصرف نمک در فرآیند تولید نان عنوان شده است .

پیکر تصریح کرد: این موضوع نیازمند بررسی کارشناسی و علمی است تا عوامل مؤثر بر آن به‌صورت دقیق مشخص شود .

وی یکی از فرضیه‌های قابل بررسی را استفاده از گندم تازه برداشت‌شده بدون طی کامل دوره خواب گندم عنوان کرد .

مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اظهار کرد: در این شرایط ممکن است تغییرات طبیعی پس از برداشت، از جمله تعدیل فعالیت‌های آنزیمی و بهبود ویژگی‌های نانوایی دانه، به‌طور کامل انجام نشده باشد .

پیکر افزود: آرد حاصل در چنین شرایطی ممکن است عملکرد مطلوبی در فرآیند خمیرگیری نداشته باشد .

وی تأکید کرد: در این وضعیت نمی‌توان بدون انجام بررسی‌های تخصصی، مسئولیتی را متوجه کارخانجات تولید آرد استان دانست .

مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: برای شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر این وضعیت، انجام مطالعات تخصصی ضروری است .

پیکر گفت: ارزیابی کیفیت گندم، ویژگی‌های رئولوژیکی آرد، فعالیت آنزیمی و سایر شاخص‌های مرتبط باید مورد بررسی قرار گیرد .