کهگیلویه و بویراحمد؛
نانوایی ها استاندارد مصرف نمک در نان را رعایت نمی کنند
مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از افزایش چشمگیر نمونههای نان خارج از حدود استاندارد نمک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امیر پیکر، مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به نتایج آزمونهای انجامشده در آزمایشگاه کنترل کیفیت غذا و دارو گفت: میزان نمونههای نان خارج از حدود استاندارد نمک از حدود ۱۱ درصد در خردادماه به نزدیک ۷۶ درصد در تیرماه سال جاری افزایش یافته است.
وی این روند را زنگ هشداری برای سلامت جامعه دانست افزود: با توجه به سهم بالای نان در الگوی غذایی مردم، کنترل دقیق میزان نمک در فرآوردههای نانوایی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بیان کرد: افزایش موارد عدم انطباق میزان نمک در نانهای مصرفی استان میتواند به عنوان زنگ هشدار برای سلامت جامعه تلقی شود.
پیکر گفت: نمک علاوه بر ایجاد طعم مطلوب، در تقویت شبکه گلوتنی، کنترل فرآیند تخمیر و بهبود ویژگیهای خمیر نقش مؤثری دارد.
وی افزود: استفاده بیش از حد از نمک با استانداردهای ملی مغایرت دارد و میتواند زمینهساز افزایش مخاطرات مرتبط با مصرف بالای نمک در جامعه شود.
مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ادامه داد: بر اساس گزارشهای دریافتشده از برخی نانوایان و فعالان صنف خبازی، کاهش کیفیت آرد و ضعف قوام خمیر از دلایل احتمالی افزایش مصرف نمک در فرآیند تولید نان عنوان شده است.
پیکر تصریح کرد: این موضوع نیازمند بررسی کارشناسی و علمی است تا عوامل مؤثر بر آن بهصورت دقیق مشخص شود.
وی یکی از فرضیههای قابل بررسی را استفاده از گندم تازه برداشتشده بدون طی کامل دوره خواب گندم عنوان کرد.
مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اظهار کرد: در این شرایط ممکن است تغییرات طبیعی پس از برداشت، از جمله تعدیل فعالیتهای آنزیمی و بهبود ویژگیهای نانوایی دانه، بهطور کامل انجام نشده باشد.
پیکر افزود: آرد حاصل در چنین شرایطی ممکن است عملکرد مطلوبی در فرآیند خمیرگیری نداشته باشد.
وی تأکید کرد: در این وضعیت نمیتوان بدون انجام بررسیهای تخصصی، مسئولیتی را متوجه کارخانجات تولید آرد استان دانست.
مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: برای شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر این وضعیت، انجام مطالعات تخصصی ضروری است.
پیکر گفت: ارزیابی کیفیت گندم، ویژگیهای رئولوژیکی آرد، فعالیت آنزیمی و سایر شاخصهای مرتبط باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: ارتقای کیفیت آرد و کنترل میزان نمک در نان باید به عنوان یک اولویت سلامتمحور مورد توجه دستگاههای مسئول، کارخانجات آرد و جامعه خبازی قرار گیرد.