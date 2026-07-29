\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f2 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u06f3\u06f0\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0632\u0627\u0626\u0631 \u0627\u0631\u0628\u0639\u06cc\u0646 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647 \u0633\u0645\u0627\u062d \u062b\u0628\u062a \u0646\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n