نشست اضطراری دولت عراق در پی حمله آمریکا و عربستان
در پی حمله تروریستی مشترک آمریکا و عربستان به چندین پایگاه حشد الشعبی، علی فالح الزیدی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، دستور برگزاری نشست اضطراری شورای وزیران امنیت ملی را صادر کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
؛ سازمان الحشد الشعبی (بسیج مردمی عراق) اعلام کرد: چندین مقر این سازمان در مناطق مختلف عراق هدف حملات تروریستی خائنانه نیروهای آمریکایی و سعودی قرار گرفته است.
یک منبع در دولت عراق از به تعویق افتادن سفر نخست وزیر عراق به عربستان خبر داد
شبکه الجزیره در خبری فوری گزارش داد: یک منبع در دولت عراق از به تعویق افتادن سفر نخست وزیر عراق به عربستان خبر داد.
خسارات حمله امروز به کربلای معلی
شبکه الاتجاه با انتشار تصاویری نوشت.. گوشه ای از خسارات حمله مشترک عربستان و آمریکا به کربلای معلی
تشییع پیکر دو شهید حشدالشعبی در استان دیاله عراق
شبکه ان تی وی عراق تصویری را از مراسم تشییع پیکر دو شهید حشدالشعبی در استان دیاله عراق منتشر کرد. این دو صبح امروز براثر حمله تروریست های وهابی سعودی به شهادت رسیدند.
حشد الشعبی عراق: ۲۰ نیروی نظامی در حملات مشترک آمریکا و عربستان به شهادت رسیدند
سازمان حشدالشعبی عراق اعلام کرد در حملات مشترک آمریکا و عربستان به چندین مقر رسمی این سازمان در استانهای مختلف عراق، دستکم ۲۰ رزمنده به شهادت رسیده و ۳۲ نفر دیگر زخمی شدهاند.
در بیانیه حشدالشعبی آمده است که این حملات مقرهای این سازمان در استانهای بغداد، واسط، نینوا، بصره، کرکوک، کربلا و دیاله را هدف قرار داده و علاوه بر تلفات انسانی، خسارتهای مادی قابل توجهی نیز به ساختمانها، خودروها و تجهیزات نظامی وارد کرده است.
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حشدالشعبی با تأکید بر اینکه آمار اعلام شده اولیه است، اعلام کرد کمیتههای تخصصی همچنان در حال بررسی میدانی، برآورد خسارتها و تکمیل اطلاعات هستند و احتمال افزایش شمار شهدا و مجروحان با ادامه عملیات جستوجو و جمعبندی گزارشهای میدانی وجود دارد.
نشست اضطراری شورای امنیت ملی عراق در پی حمله مشترک آمریکا و عربستان به پایگاههای حشد الشعبی
در پی حمله تروریستی مشترک آمریکا و عربستان به چندین پایگاه حشد الشعبی، علی فالح الزیدی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، دستور برگزاری نشست اضطراری شورای وزیران امنیت ملی را صادر کرد.
بر اساس بیانیه دفتر نخستوزیر عراق، این نشست در واکنش به تحولات امنیتی و حملات هوایی بامداد امروز برگزار میشود و اعضای شورای امنیت ملی آخرین وضعیت امنیتی کشور و پیامدهای این حملات را بررسی خواهند کرد.
این حمله هفت استان بغداد ، کربلا ، بصره ، کرکوک ، واسط ، دیاله و موصل را در بر گرفت که موجب شهید و زخمی شدن تعدادی از نیروهای حشد الشعبی شد .
سازمان الحشد الشعبی (بسیج مردمی عراق) اعلام کرد: چندین مقر این سازمان در مناطق مختلف عراق هدف حملات تروریستی خائنانه نیروهای آمریکایی و سعودی قرار گرفته است.
در بیانیه رسمی بسیج مردمی عراق آمده است: صبح امروز چند پایگاه رسمی سازمان حشد الشعبی در نقاط مختلف عراق، هدف حملات تروریستی نیروهای آمریکایی-سعودی قرار گرفت. بر اساس اطلاعات اولیه، این حملات منجر به شهادت و مجروح شدن چندین تن و همچنین وارد آمدن خسارات مادی به برخی ساختمانها و اموال متناوب به این سازمان شده است.
ما این حملات را تنشآفرینی بسیار خطرناک، نقض آشکار تمامیت ارضی عراق و هدف قرار دادن نهادهای امنیتی رسمی کشور میدانیم و تأکید میکنیم که مراجع ذیربط در حال بررسی میدانی اوضاع هستند و روند ارزیابی خسارات و آمار دقیق همچنان ادامه دارد.
در این بیانیه همچنین آمده است جزئیات رسمی و آخرین اخبار به محض تکمیل اطلاعات، از طریق بیانیههای سازمان الحشد الشعبی به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.
انتقال پیکر شهدای حمله آمریکا و عربستان به بغداد
شبکه تلویزیونی العهد عراق تصاویر را از انتقال پیکرهای شهدای حمله آمریکا و عربستان از نینوا به بغداد برای تشییع منتشر کرد.
هشدار مقاومت اسلامی عراق به رژیم سعودی: هرگونه اقدام احمقانه با پاسخی سخت و قاطع روبهرو خواهد شد
به گزارش شبکه العالم، مقاومت اسلامی عراق در بیانیهای اعلام کرد: به رژیم سعودی هشدار میدهیم که هرگونه اقدام احمقانه از سوی ریاض، با پاسخی سخت و قاطع روبهرو خواهد شد؛ پاسخی که پشیمانی سنگینی برای آنها به دنبال خواهد داشت.
بیانیه مقاومت اسلامی عراق افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است که محاصره ظالمانه علیه مردم یمن را پایان دهید، نه اینکه برای توجیه شکستهای خود و سرپوش گذاشتن بر جنایتهایتان، اینسو و آنسو دیگران را متهم کنید.
آمار شهدای نیروهای الحشد الشعبی در دشت نینوا به ۱۰ تن افزایش یافت
به گزارش شبکه العهد؛ منابع خبری اعلام کردند که آمار شهدای نیروهای الحشد الشعبی در اثر تجاوزآمریکایی - سعودی به دشت نینوا به ۱۰ تن افزایش یافته است.
منابع حشد الشعبی اعلام کردند این حملات هوایی که ساعت ۲ بامداد به وقت بغداد رخ داده است مناطقی از مدائن بغداد، عون کربلا، آمرلی در صلاح الدین، بصره، موصل، تاج الدین در واسط، دیاله و کرکوک را شامل شده است.
دفتر سیاسی جنبش انصار الله تجاوز به خاک عراق را محکوم کرد
دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با صدور بیانیهای اعلام کرد: ما تجاوز مشترک آمریکایی - سعودی به عراق را به شدت محکوم میکنیم.
دفتر سیاسی انصارالله تاکید کرد: تجاوز به خاک عراق اقدامی شنیع، بزدلانه و غیرقانونی و با تمام قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی در تضاد است.
دفتر سیاسی انصارالله افزود: ما بر حق دولت، ارتش، مردم و مقاومت عراق برای پاسخ دهی به این تجاوز تاکید میکنیم.