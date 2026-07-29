حشد الشعبی عراق: ۲۰ نیروی نظامی در حملات مشترک آمریکا و عربستان به شهادت رسیدند

سازمان حشدالشعبی عراق اعلام کرد در حملات مشترک آمریکا و عربستان به چندین مقر رسمی این سازمان در استان‌های مختلف عراق، دست‌کم ۲۰ رزمنده به شهادت رسیده و ۳۲ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

در بیانیه حشدالشعبی آمده است که این حملات مقرهای این سازمان در استان‌های بغداد، واسط، نینوا، بصره، کرکوک، کربلا و دیاله را هدف قرار داده و علاوه بر تلفات انسانی، خسارت‌های مادی قابل توجهی نیز به ساختمان‌ها، خودروها و تجهیزات نظامی وارد کرده است.

نشست اضطراری دولت عراق در پی حمله آمریکا و عربستان نشست اضطراری دولت عراق در پی حمله آمریکا و عربستان نشست اضطراری دولت عراق در پی حمله آمریکا و عربستان نشست اضطراری دولت عراق در پی حمله آمریکا و عربستان نشست اضطراری دولت عراق در پی حمله آمریکا و عربستان نشست اضطراری دولت عراق در پی حمله آمریکا و عربستان



حشدالشعبی با تأکید بر اینکه آمار اعلام‌ شده اولیه است، اعلام کرد کمیته‌های تخصصی همچنان در حال بررسی میدانی، برآورد خسارت‌ها و تکمیل اطلاعات هستند و احتمال افزایش شمار شهدا و مجروحان با ادامه عملیات جست‌وجو و جمع‌بندی گزارش‌های میدانی وجود دارد.