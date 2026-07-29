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سالانه بین دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار نوعروس اصفهانی از کمکهزینه ۱۰۰ میلیون تومانی تهیه جهیزیه بهرهمند میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان گفت: اعتبار این خدمت از کمیته امداد کشور تأمین میشود و در حال حاضر، سرانه کمکهزینه جهیزیه برای هر نوعروس، ۱۰۰ میلیون تومان است. البته تلاش میشود این مبلغ در آینده افزایش یابد، اما در حال حاضر پرداختها براساس همین میزان انجام میشود.
کریم زارع با اشاره به آمار بهرهمندان از این خدمت گفت: سالانه بهطور میانگین، بین دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار نوعروس در استان اصفهان از کمکهزینه جهیزیه استفاده میکنند و پیشبینی میشود، امسال نیز همین تعداد از این خدمت برخوردار شوند.
وی با تأکید بر حفظ کرامت خانوادههای تحت حمایت اعلام کرد: شیوه تأمین جهیزیه از حالت سنتی خارج و اکنون با همکاری سکوهای دیجیتال، امکان انتخاب کالا برای نوعروسان فراهم شده است. پس از شارژ اعتبار، مددجویان میتوانند با مراجعه به پلتفرمهایی مانند «با سلام» و «دیجیکالا»، اقلام مورد نیاز خود را از میان کالاهای ایرانی انتخاب کنند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان ادامه داد: نوعروسان میتوانند متناسب با نیاز خود، کالاهای اساسی مانند یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، جاروبرقی، فرش و سایر اقلام ضروری را انتخاب کنند و در صورت تمایل، ترکیب اقلام را نیز تغییر دهند. همچنین، اگر ارزش کالاهای انتخابی بیش از اعتبار اختصاصیافته باشد، مابهالتفاوت هزینه از سوی خود فرد پرداخت میشود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) اصفهان اضافه کرد: کالاهای انتخابشده بدون درج هرگونه نشان یا آرم کمیته امداد، درب منزل نوعروسان تحویل میشود تا شأن و کرامت خانوادهها حفظ شود.
کریم زارع با اشاره به معیارهای پذیرش مددجویان گفت: متقاضیان پس از ثبت درخواست، از نظر شرایط اقتصادی، دهک درآمدی، نداشتن مستمری از دیگر دستگاهها و همچنین، وضعیت سرپرست خانوار مورد بررسی قرار میگیرند. اولویت کمیته امداد، حمایت از خانوادههایی است که حداقل امکانات معیشتی را نیز دارا نیستند.
وی درباره همکاری دیگر دستگاهها با این نهاد تأکید کرد: بودجههای کمیته امداد از محل اعتبارات مصوب دولت و مجلس و همچنین، مشارکت خیران تأمین میشود. علاوه بر این، بعضی از دستگاهها در قالب قوانین حمایتی و نیز شرکتهای بزرگ در چارچوب مسئولیت اجتماعی، با کمیته امداد همکاری دارند و این ظرفیت در راستای حمایت از خانوادههای نیازمند بهکار گرفته میشود.