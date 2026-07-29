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در آستانه اربعین حسینی، موکب ویژه ناشنوایان در همدان، به زائران ناشنوا اباعبدالله الحسین (ع) خدمات ویژه ارائه میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان ، موکب حضرت قاسم ابنالحسن در یک کیلومتر مانده به پلیس راه همدان_ کرمانشاه، خدمات مورد نیاز زائران ناشنوا را در طول ایام اربعین ارائه میکند.
مترجمان و رابطان مسلط به زبان اشاره بهصورت تماموقت در این موکب حضور دارند تا ضمن تسهیل ارتباط زائران ناشنوا، خدماترسانی با کیفیت و متناسب با نیازهای آنان انجام شود.
زائران ناشنوا از سراسر کشور میتوانند در طول ایام اربعین با مراجعه به این موکب از خدمات اسکان، رفاهی و پشتیبانی ارتباطی بهرهمند شوند.