به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۷ مرداد را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های آمریکا

نیویورک‌تایمز

برخی از اردنی‌ها جرأت می‌کنند علیه حضور نیرو‌های آمریکایی صحبت کنند

صد‌ها شخصیت سیاسی، حقوقی و ... با امضای نامه‌ای عمومی هشدار دادند که اتحاد نزدیک اردن با ایالات متحده خطرآفرین است.

حوثی‌ها مدعی حمله به یک نفتکش دیگر عربستان شدند

گروه حوثی در یمن با متحد خود، ایران که تنگه هرمز را بسته است، محاصره کشتی‌های سعودی را در یکی دیگر از آبراه‌های حیاتی، دریای سرخ، تشدید می‌کند.

تعرفه‌های ترامپ برخی از شرکت‌ها را به چین باز می‌گرداند

برای برخی از برند‌های آمریکایی که به دنبال مکانی برای کارخانه‌های خود هستند، منطق اقتصادی بار دیگر به چین اشاره می‌کند.

واشنگتن‌پست

عربستان سعودی به حملات نظامی آمریکا علیه نیرو‌های نیابتی ایران می‌پیوندد

ترامپ پس از ماه‌ها ویرایش شخصی، از فرودگاه دالس رونمایی می‌کند

طرح جامع رئیس جمهور شامل جایگزینی ترمینال‌های قدیمی و حذف امضای «مردم جابجایی» فرودگاه است.

OpenAI، Anthropic از دولت ایالات متحده می‌خواهد که کاهش سرعت هوش مصنوعی را در نظر بگیرد

رقبا نامه‌ای را تأیید کردند که از سوی صد‌ها کارمند شرکت هوش مصنوعی امضا شده بود و از دیپلماسی بین‌المللی خواسته شده بود تا در صورت سرعت گرفتن بیش از حد، پیشرفت در فناوری را کند کند.

رویترز

منابع می‌گویند ایران طی چند هفته آینده سامانه‌های موشکی دوش‌پرتاب چینی دریافت خواهد کرد

انتظار می‌رود ایران ظرف چند هفته اولین محموله از ۴۰۰ موشک اندازه گیری دفاع هوایی ساخت چین را دریافت کند.

با حمله آمریکا و عربستان به متحدان ایران در عراق، نبرد‌های اصلی خلیج فارس از سر گرفته می‌شود

ایالات متحده و عربستان سعودی روز چهارشنبه به طور مشترک به گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران در عراق حمله کردند.

منابع می‌گویند حوثی‌های یمن برای کشتی‌هایی که از دریای سرخ عبور می‌کنند، هزینه‌هایی را در نظر می‌گیرند

گروه حوثی یمن در نظر دارد برای کشتی‌های تجاری که از جنوب دریای سرخ عبور می‌کنند هزینه‌هایی وضع کند.

آسوشیتدپرس

همزمان با حمله آمریکا و عربستان سعودی علیه شبه نظامیان در عراق، اردن موشک‌های ایران را رهگیری می‌کند

تداوم خصومت‌ها باعث افزایش قیمت نفت شد. نفت خام برنت، استاندارد بین‌المللی، با جهش ۳.۱ درصدی به ۸۴.۵۸ دلار در هر بشکه رسید.

پنتاگون دسته جدیدی از تلفات را برای جنگ مجدد آمریکا و ایران تا پایان «عملیات حماسه خشم» تعیین می‌کند.

پنتاگون می‌گوید یک دسته جدید و جداگانه در سیستم رسمی تلفات ایجاد شده است تا کشته‌ها و زخمی‌ها را در ایالات متحده از سر گرفته شود.

یک اکوسیستم رسانه‌ای جدید در سمت چپ ریشه می‌گیرد و سیاست‌های دموکراتیک را تغییر می‌دهد

آمریکایی‌های مترقی‌تر رسانه‌های سنتی را فحش می‌دهند. آنها برای کسب اطلاعات به پادکست‌های مستقل، رسانه‌های اجتماعی و اخبار دیجیتال روی می‌آورند.

د هیل

ترامپ خواسته است که جمهوری‌خواهان سنا را به آشفتگی بکشاند

درخواست‌های پرزیدنت ترامپ از سنا برای لغو تعطیلات آگوست خود برای بحث در مورد قانون حفاظت از صلاحیت رأی دهندگان آمریکایی (SAVE America) و پیشبرد بسته مصالحه بودجه برای تأمین مالی جنگ با ایران، جمهوری خواهان سنا را در آشفتگی قرار داده است.

ایران «حمله غافلگیرکننده» به نیرو‌های آمریکایی در خاورمیانه انجام داد

ایران شامگاه سه‌شنبه چندین موشک بالستیک به سمت یک پایگاه آمریکایی در خاورمیانه شلیک کرد که فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) آن را یک حمله غافلگیرانه خواند.

وال‌استریت‌ژورنال

حمله موشکی غافلگیرانه ایران به نیرو‌های آمریکایی در خاورمیانه

این حملات پیش از آن صورت گرفت که ارتش آمریکا حملات مشترک با نیرو‌های سعودی به گروه‌های تحت حمایت ایران در عراق را تأیید کرد.

ایران پیشنهاد عمان برای اشتراک تنگه هرمز را رد کرد و خواهان کنترل بیشتر است

میانجی‌ها موضع تهران در مورد آبراه حیاتی را به‌عنوان عقب‌نشینی در تلاش‌ها برای احیای توافق صلح بین ایران و آمریکا می‌دانند.

فاکس‌نیوز

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با وجود درخواست‌های مکرر ممدانی برای دستگیری وی وعده داد که به نیویورک سفر خواهد کرد.

بنیامین نتانیاهو می‌گوید علیرغم درخواست‌های مکرر شهردار زهران ممدانی برای بازداشت وی بر اساس حکم دادگاه بین‌المللی کیفری، از شهر نیویورک بازدید خواهد کرد.

زندانیان ایرانی در اعتصاب غذای دسته جمعی در زندان بدنام تحریم آمریکا لب دوختند

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های فرانسه

فرانس ۲۴

عمان سازوکار جدیدی برای مدیریت تنگه هرمز به ایران پیشنهاد کرد.

لوموند

دولت فرانسه در آزمون مبارزه با آتش سوزی بسیار بزرگ... تشکیل اتاق بحران

توت لوروپ

تصاویر ماهواره‌ای آتش سوزی‌های جنگلی از ایتالیا تا اسپانیا و فرانسه؛ آتش سوزی‌ها در اروپا چند برابر شده است.‌

ای س‌ای

بی سابقه؛ جیره بندی آب و محدودیت‌های ناشی از خشکسالی در مارن در شمال شرقی فرانسه

ار ت ب اف

گرمای چله تابستانی در بلژیک، بالاترین مرگ و میر در اروپا!

فرانس انفو

آب رودخانه‌های ایتالیا دیگر به دریا نمی‌ریزد... مشکلات خشکسالی برای محیط زیست و کشاورزان

لوفیگارو

پس از اعلامیه به نظر تحقیرآمیز، ونزوئلا سفیر ایران متحد تاریخی اش را احضار کرد.

اکسپرس

علیرضا اکبری معاون وزیر ایرانی، جاسوسی که چند سال اطلاعات در اختیار‌ام آی ۶ قرار می‌داد.

یورونیوز

نخستین داروخانه کاملا خودگردان اروپا در پرتغال؛ شبانه روزی، بدون کارمند و صف

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های انگلیس

مترو

گزارش می‌دهد: یک کمک‌هزینه دولتی جدید به خانواده‌های دریافت‌کننده مزایا کمک می‌کند تا برای ورود یکی از اعضای خانواده به دوره کارآموزی، سالانه تا ۴۵۰۰ پوند اضافی دریافت کنند.

فایننشال تایمز

گزارش می‌دهد: جان رینولدز، وزیر تجارت، با تأکید بر تمایل دولت برای جذب سرمایه خصوصی به بخش‌های مختلف اقتصاد، تلاش کرده است «نگرانی سرمایه‌گذاران» را درباره تلاش نخست‌وزیر برای «کنترل عمومی» آرام کند.

گاردین‌

می‌نویسد: اندی برنهام پیش از سخنرانی روز چهارشنبه خود درباره مراقبت‌های اجتماعی، قول داده است که بر «حل مسائل به جای امتیازگیری سیاسی» تمرکز کند.

آی پیپر

خبر اصلی خود را به «خشم و خشم عمومی» از پیشنهاد فیفا برای فروش سهام به سرمایه‌گذاران خصوصی اختصاص داده است؛ پیشنهادی که یوفا (نهاد اداره‌کننده فوتبال اروپا) آن را «عبرور از خط قرمز» خوانده است.

دیلی تلگراف

گزارش می‌دهد: وضع مالیات جدید بر درآمد برای تأمین مالی مراقبت‌های اجتماعی، از جمله طرح‌هایی است که برای بررسی از سوی نخست‌وزیر اندی برنهام در حال تدوین است.

دیلی اکسپرس

با استناد به بررسی جدیدی که نشان می‌دهد دو میلیون فرد بالای ۶۵ سال بدون کمک‌های مورد نیاز خود زندگی می‌کنند، می‌نویسد سیستم مراقبت‌های اجتماعی بریتانیا در وضعیت بحرانی قرار دارد.

د سان

گزارش می‌دهد: جیانی اینفانتینو رئیس فیفا پیشنهاد فروش بخشی از این نهاد حاکمیتی فوتبال جهان به سرمایه‌گذاران خصوصی را مطرح کرده است. این خبر با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده و گفته می‌شود کشور‌های اروپایی در حال بحث درباره تحریم جام جهانی هستند.

دیلی میل‌

می‌نویسد: به هزاران خانواده سالانه تا ۴۵۰۰ پوند اضافی پرداخت می‌شود تا جبران مزایایی باشد که با شروع دوره کارآموزی از سوی یک نوجوان از دست می‌دهند.

دیلی استار

پس از اعلام برنامه‌های فیفا برای راه‌اندازی یک شرکت تجاری جدید با سرمایه‌گذاری خارجی، تیتر «گناهکاران جام جهانی» را در صفحه اول خود برجسته کرده است.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های روسیه

ریانووستی

ایران پیشنهاد عمان درباره مدیریت تنگه هرمز را رد کرد

متحدان آمریکا تا زمان برقراری آتش‌بس از مشارکت در گشت‌زنی در تنگه هرمز خودداری می‌کنند

ایران احتمال حمله به یک بندر دریایی در اوکراین را بررسی کرده بود

ایران یک پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه را هدف حمله قرار داد

در پی حمله آمریکا به عراق، دو نفر مجروح شدند

وزگلیاد

سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) پاول دوروف را به اتهام همکاری با تروریسم تحت تعقیب بین‌المللی قرار داد

نیرو‌های روسیه بنادر اوکراین و کشتی‌های حامل تسلیحات برای نیرو‌های مسلح اوکراین را هدف قرار دادند

پهپاد روسی «مولنیا» پس از طی ۱۲۰ کیلومتر، یک خودروی پیکاپ نیرو‌های اوکراینی را منهدم کرد

حمله اوکراین به کریمه جان دو غیرنظامی را گرفت

مقامات تاجیکستان شایعات درباره ممنوعیت ریش و حجاب را تکذیب کردند

ایزوستیا

در پی سقوط بقایای یک موشک در شهر تاگانروگ، یک نفر جان باخت

سامانه‌های پدافند هوایی روسیه طی شب گذشته ۲۹۵ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف این کشور سرنگون کردند

یک غیرنظامی در حمله پهپادی به استان بلگورود کشته شد

سامانه‌های پدافند هوایی دو پهپاد را بر فراز جمهوری چوواشیا منهدم کردند

خدمه تانک‌های T-۸۰BV روسیه مواضع نیرو‌های اوکراینی را در استان زاپوروژیا هدف قرار دادند

کامرسانت

تایوان پس از نزدیک‌تر شدن پاپوآ گینه نو به چین، خرید گاز از این کشور را متوقف کرد

شی جین‌پینگ از چینی‌های مقیم خارج خواست در مسیر احیای ملی چین نقش‌آفرینی کنند

دولت ترامپ واردات ربات‌های انسان‌نمای جدید ساخت چین به آمریکا را ممنوع کرد

قیمت نفت برنت به ۸۷ دلار برای هر بشکه افزایش یافت

واردات ماهی قزل‌آلا از گرجستان به روسیه به بالاترین سطح تاریخی رسید

نزاویسیمایا گازتا

ویاچسلاو ولودین اعلام کرد مهاجران بر اساس ۴۵ ماده از قانون تخلفات اداری روسیه قابل اخراج خواهند بود

دونالد ترامپ نسبت به گذشته استقبال سردتری از بنیامین نتانیاهو به عمل آورد

سپاه پاسداران اعلام کرد ایران سه نفتکش را هنگام عبور از تنگه هرمز متوقف کرده است

معاون وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد تنگه هرمز هرگز به وضعیت پیش از جنگ باز نخواهد گشت

دونالد ترامپ اعلام کرد تمایلی به تمدید توافق تجاری آمریکا با کانادا و مکزیک ندارد

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه هشت صبح

صد‌ها غیرنظامی در تنش‌های مرزی طالبان و پاکستان در افغانستان قربانی شده‌اند ـ طالبان از بازگشت اجباری بیش از ۵۰۰ خانواده مهاجران خبر داد

آغاز صادرات سنگ افغانستان به آمریکا؛ محموله ۱۰۰ هزار دلاری از هرات فرستاده شد

روزنامه انیس

بیش از ۳۶۰۰ بیمار مبتلا به هپاتیت تحت درمان قرار گرفتند

پیام تسلیت وزارت اطلاعات و فرهنگ در پی شهادت رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان

خبرگزاری باختر

تاکید وزیر تحصیلات عالی بر گسترش همکاری‌های علمی افغانستان و ترکیه

قرار است دور بعدی مذاکرات لبنان و رژیم اسرائیل ۴ آگوست در رم برگزار شود

خبرگزاری پژواک

تهران: هر کشوری که از دارایی‌های ایران مبلغی دریافت کند اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت

سپاه پاسداران از حمله موشکی به پایگاه نیرو‌های آمریکایی در اردن خبر داد

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های پاکستان

دیلی جنگ

هشدار بارندگی‌های فصلی شدید در مناطق مختلف کشور / تعداد قربانیان حوادث بارندگی‌های فصلی به ۱۹۷ نفر رسید

وزیر خارجه کویت برای سفر رسمی ۲ روزه وارد اسلام آباد شد

نخست وزیر پاکستان خواستار افزایش ذخایر راهبردی نفتی این کشور شد

هیئت کنگره ملی آمریکا با نخست وزیر پاکستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد

روزنامه دنیا

یک مقام بلندپایه ایرانی: مدیریت تنگه هرمز فقط برای ایران و عمان است/ اجازه نمی‌دهیم آمریکا تهدید کند

حوثی‌های یمن یک نفتکش دیگر عربستان را با موشک بالستیک هدف قرار دادند

تماس تلفنی وزرای خارجه ایران و اوکراین/ طرفین درمورد تحولات از حمله حمله به کشتی ایرانی گفت‌و‌گو کردند

تعداد کشته‌های زلزله ۷ ریشتری در ژاپن به ۱۳ نفر رسید

جیو نیوز

رئیس حزب مردم: در مرحله اول انتخابات پارلمان کشمیر تحت کنترل پاکستان، تقلب گسترده صورت گرفت

نخست وزیر کشمیر پاکستان: طرح هرج و مرج کمیته ممنوعه اقدام مشترک برای بر هم زدن انتخابات کشمیر با اقدام سریع نیرو‌های امنیتی خنثی شد

یک افسر ارشد پلیس ایالت بلوچستان در جریان حمله تروریست‌های ناشناس در منطقه بارکهان کشته شد

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

آکشام

جست‌وجوی کیف دانش‌آموزان در مدارس آغاز می‌شود

عاملان عملیات علیه دولت در جریان زلزله افشا شدند

ترکیه در میدان‌های نفتی کرکوک شریک شد

آنالیز

معادله خطرناک در تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای

روند ورشکستگی شرکت‌ها شتاب گرفت؛ هجوم به درخواست کنکورداتو

آسلسان به موفقیتی تازه در آفریقا دست یافت

آیدینلیک

هالوک گورگون و تیم مدیریتی او باید برکنار شوند

پیاز‌ها ۱۵ روز است در گمرک مانده‌اند

گوترش رایزنی‌های خود را آغاز کرد

بیرگون

هرچه تشکل کمتر، نان کمتر

سواحل را به رانت‌خواران واگذار نخواهیم کرد

در برابر تهمت‌ها ادای توضیح خواهند کرد

جمهوریت

پایگاه رأی ۳۸ درصد؛ هدف جدید ۵۰+۱

نیروی کار بدون تشکل ماند

رفت‌وآمد دیپلماتیک سازمان ملل در قبرس

دیلی صباح

اردوغان درباره «فاشیسم الگوریتمی» هشدار داد

زلزله شدید ژاپن؛ بیم کشته و مفقود شدن ده‌ها نفر

عمان برای دریافت عوارض تنگه هرمز، ایران را با طرحی کامل پشتیبانی می‌کند

دنیا

هزینه‌ها در دریای سیاه سنگین‌تر می‌شود

مبارزه با اطلاعات نادرست، مسئله امنیت ملی است

ایران؛ واشنگتن نه در جنگ و نه در صلح پیش نمی‌رود

اورنسل

کارگران زیر حد نصاب تشکل‌یابی قرار گرفتند

منابع عمومی به شرکت‌ها سرازیر خواهد شد

آمریکا قصد افزایش صندوق‌های جهانی علیه چین را دارد

قرار

نه به حرف کارگر گوش داد، نه به حرف دولت

حتی اگر حکم لغو شود، بازگشتی در کار نیست

سودجویان زلزله حساب پس می‌دهند

میلات

سفر استانبول تا آنکارا در ۲ ساعت و ۱۵ دقیقه

عاملان عملیات علیه دولت پاسخگو خواهند شد

اجازه سوءاستفاده نخواهیم داد

میلی گازت

هرکس با قاتلان صهیونیست دست بدهد، خواهد سوخت

آیا دوران «بالکان بدون ویزا» به پایان می‌رسد؟

صدای قرآن را خاموش نتوانستند بکنند

نفس

پادگان هست، سرباز نیست

آخرین مرحله با بغداد

اختیار بازرسی کیف و کمد به مدیران مدارس داده شد

صباح

عملیات پنهان علیه دولت آشکار شد

ترکیه در میدان‌های نفتی کرکوک شریک شد

در پرونده رشوه، سهم دو برادر فاش شد

سؤجو

بدون زمین گذاشتن سلاح، عفو وجود ندارد

در هر مدرسه یک مسجد خواهد بود

مثل دستمال کاغذی مصرف‌شده با ما رفتار شد

ترک‌گون

سودجویان پاسخگو می‌شوند

دیگر تکرار نخواهد شد

اگر در فهرست قیمت نباشد، پولی پرداخت نکنید

ترکیه

اردوغان: هرجا که سرِ این ماجرا برسد، همان‌جا خواهیم رفت

تفاوت قیمت یک کالا با یک برند تا ۶۰ درصد

در زیر آوار یک ساختمان، پیکر ۹۹ نفر پیدا شد

ینی آکیت

خواستند دولت و ملت را مقابل هم قرار دهند

تصمیم ایجاد مسجد در مدارس، سکولار‌ها را خشمگین کرد

عراق روزانه یک میلیون بشکه نفت خواهد داد

ینی آسیا

مالیات‌های ما را هدر ندهید

اگر روابط ما با ترامپ خوب است، چرا از تعرفه‌ها ضربه می‌خوریم؟

از زیر آوار یک ساختمان، ۹۹ جنازه بیرون آورده شد

ینی بیرلیک

سودجویان زلزله پاسخگو خواهند شد

در مسئله قبرس، برای راه‌حل مصمم هستیم

توافق تاریخی انرژی میان ترکیه و عراق

ینی شفق

باند‌های تبهکار از سرویس‌های اطلاعاتی خارجی استفاده می‌کنند

عاملان عملیات انجام‌شده علیه ملت در ششم فوریه باید پاسخگو باشند

غزه؛ سرزمین مرگ

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

ارتش آمریکا می‌گوید موشک‌های شلیک‌شده از سوی ایران را رهگیری کرده است

پلیس جوهور ۳۳۵ مظنون به کلاهبرداری را در عملیات ضربتی فارست سیتی دستگیر کرد

نیو استریت تایمز

عمان طرح ایران برای بازگشایی تنگه هرمز با پرداخت هزینه‌های داوطلبانه را ارائه می‌دهد

جذب بی رویه پناهندگان: مالزی نقش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل را مورد بازنگری قرار می‌دهد

بانکوک پست

هوش مصنوعی موج جدیدی از کلاهبرداری هویتی را دامن می‌زند

اج مالزی

ذخایر نفت ایران به دلیل تقاضای ضعیف چین از مالزی سرریز شد

چاینا مورنینگ پست

خروج رئیس بانک مرکزی اندونزی، نشانگر دوراهی بر سر سیاست نرخ بهره و هدف رشد است

استار مالزی

نشست ماه سپتامبر در مالزی لغو شد؛ تایلند مذاکرات صلح با گروه شورشی جنوبی را به حالت تعلیق درآورد

مارکوس در بحبوحه بحران خاورمیانه، خواستار تخفیف مالیاتی برای کارگران و مشاغل کوچک شد

بانکوک پست

تشدید رقابت گردشگری مسلمانان در سراسر آسیا

فری مالزی تودی

آمریکا کارخانه‌های چینی در ویتنام را بررسی می‌کند و به ترس‌های جدید تعرفه‌ای دامن می‌زند

پنج کشته و تعدادی مفقود در پی زمین‌لرزه شدید ژاپن

حوثی‌های یمن می‌گویند یک نفتکش سعودی را در دریای سرخ هدف قرار داده‌اند

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۷ مرداد ۱۴۰۵

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های چین

شینهوا

حمله نیرو‌های آمریکا و عربستان به گروه‌های وابسته به ایران در عراق

ادعای حمله غافلگیرانه ایران به نیرو‌های آمریکا در خاورمیانه

ایران: تنگه هرمز نباید به وضعیت پیش از جنگ بازگردد

چین با تحریم مؤسسات تحقیقاتی از سوی آمریکا مخالفت کرد

ثبت پناهگاه پرندگان مهاجر چین در فهرست میراث طبیعی جهان

یادبود پنجاه سالگی زلزله تانگشان و روحیه شکست‌ناپذیر مردم

سی‌جی‌تی‌ان

توقف موقت حملات ایران و آمریکا در سایه تلاش‌های دیپلماتیک

آیا آمریکا توان ادامه جنگ با ایران را ندارد؟

سفیر ایران در پکن: چین نیروی کلیدی در ترویج صلح و امنیت است

افزایش محبوبیت جهانی چین در نظرسنجی مرکز پیو

دیدار شی جین‌پینگ با رئیس‌جمهور اسلواکی

انتشار سند موضع چین درباره ظرفیت مازاد

گلوبال تایمز

پیشنهاد ایران برای توافق موقت با عمان درباره تنگه هرمز

هشدار ایران: در صورت رد توافق، آبراه بسته می‌ماند

گزارش درباره تشدید تنش‌های ایران، آمریکا و اسرائیل

چین به دنبال توسعه سریع زیرساخت شارژ خودرو‌های برقی

نشست APEC در شنژن درباره توسعه پایدار جنگل‌ها

افزایش مشارکت شرکت‌های خارجی در نمایشگاه واردات چین

روزنامه مردم

ترامپ تهدید به اقدام نظامی شدید در صورت شکست مذاکرات با ایران

زلزله ۷.۱ ریشتری در ژاپن و هشدار سونامی

چین گزارش جدید درباره ظرفیت مازاد منتشر کرد

دیدار شی جین‌پینگ با رئیس‌جمهور اسلواکی در پکن

رشد ۱۸.۷ درصدی سود شرکت‌های صنعتی چین در نیمه اول سال

گسترش جنگل‌های مانگرو در چین به ۳۱،۷۰۰ هکتار

چاینا دیلی

ترامپ: مذاکرات دوستانه با تهران در جریان است

نیرو‌های آمریکا حمله ایران در خاورمیانه را خنثی کردند

چین تقویت شبکه کنترل بیماری‌ها را در دستور کار قرار داد

توسعه سریع زیرساخت شارژ خودرو‌های برقی در چین

نشست وزرای APEC درباره توازن رشد اقتصادی و محیط زیست

پیشرفت بزرگ شرکت چینی در سوخت سبز