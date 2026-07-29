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دفتر سیاسی دولت یمن، حملات مشترک آمریکا و عربستان به عراق را نقض حاکمیت عراق و مغایر با قوانین بینالمللی دانست و بر حق بغداد برای پاسخ به این حملات تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه المسیره، دفتر سیاسی دولت یمن در بیانیهای حملات مشترک آمریکا و عربستان به عراق را به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است که این حملات اقدامی «غیرقانونی، بزدلانه و مغایر با تمامی قوانین و معاهدات بینالمللی» است.
دفتر سیاسی دولت یمن همچنین این حملات را تجاوز آشکار به حاکمیت عراق و مردم این کشور با همه طیفها و گرایشهای آن خواند.
در ادامه این بیانیه ادعا شده است که حمله به عراق، ادامه سیاستهای سلطهجویانه آمریکا و عربستان علیه کشورهای منطقه و در راستای خدمت به پروژه صهیونیستی است.
دفتر سیاسی دولت یمن همچنین بر حق عراق، دولت، ارتش، ملت و نیروهای مقاومت این کشور برای پاسخ به این حملات تأکید و اعلام کرد که ملت یمن در کنار ملت عراق ایستاده است.
ساعاتی پیش مراکزی در بخشهای مختلف عراق هدف حمله قرار گرفت.
پس از این حملات فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) و وزارت دفاع عربستان اعلام کردند که این حملات به صورت هماهنگ میان ریاض و واشنگتن به بخشهایی از عراق و در پاسخ به آنچه حمله پهپادی به مراکز نفتی در شرق سعودی ادعا شده بود، انجام شده است.