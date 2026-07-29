به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ با پذیرش استعفای محمد محمدکاظم، محمد ترکاشوند، از چهره‌های ماندگار والیبال ایران، هدایت تیم والیبال سپاهان را بر عهده گرفت.

ترکاشوند، بازیکن اسبق تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان ایران، در دوران بازی عناوینی همچون بهترین بازیکن باشگاه‌های آسیا، بهترین اسپکر آسیا، ۷ قهرمانی آسیا، ۸ قهرمانی لیگ برتر و ۳ نایب‌قهرمانی لیگ را در کارنامه دارد.

این سرمربی والیبال همچنین ۱۰ سال عنوان بهترین و کامل‌ترین بازیکن لیگ برتر و تیم ملی را از آن خود کرده و در جمع برترین ورزشکاران کشور قرار داشته است.

سرمربی جدید طلایی‌پوشان، سابقه هدایت تیم‌های شهرداری ورامین، پیکان و سایپا، حضور در کادر فنی پرسپولیس و گیتی‌پسند اصفهان، ۸ سال سرمربیگری تیم ملی ناشنوایان ایران و کسب مدال برنز المپیک با این تیم، همچنین قهرمانی رقابت‌های کاوا به عنوان کمک‌مربی تیم ملی والیبال بزرگسالان را در کارنامه خود دارد.

لازم به ذکر است، بلندقامتان طلایی در روز‌های آینده تمرینات خود را زیر نظر محمد ترکاشوند برای حضور در فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر آغاز خواهند کرد.