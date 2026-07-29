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مسابقات کانوپولوی کاپ آزاد کشور با عنوان جام رصد با قهرمانی تیم تهران به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در این دوره از رقابتها تیمهای مراغه و زنجان به ترتیب مقامهای دوم و سوم را کسب کردند.
در پایان این مسابقات تیم تهران در یک رقابت تنگاتنگ با نتیجه یک بر صفر تیم مراغه را شکست داد و به قهرمانی جام رصد دست یافت.
در رده بندی نیز تیم زنجان برابر لرستان ۵ بر ۲ به پیروزی رسید و سوم شد.
سرمربی تیم ملی کانوپولوی جوانان گفت: با حضور جوانان در این رقابتها شناسایی استعدادها برای اردوهای تیم ملی آسان خواهد بود.
اشکان صیادی افزود: در این رقابتها ۸۰ ورزشکار در قالب ۶ تیم از استانهای تهران، آذربایجانشرقی، لرستان، زنجان حضور داشتند.
مسابقات کانوپولوی جام رصد پنجم و ششم مرداد در پیست کانوپولوی رودخانه صوفی چای برگزار شد.
این رقابتها را برای سیزدهمین سال شهرداری مراغه میزبانی کرد.