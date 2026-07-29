به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در این دوره از رقابت‌ها تیم‌های مراغه و زنجان به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در پایان این مسابقات تیم تهران در یک رقابت تنگاتنگ با نتیجه یک بر صفر تیم مراغه را شکست داد و به قهرمانی جام رصد دست یافت.

در رده بندی نیز تیم زنجان برابر لرستان ۵ بر ۲ به پیروزی رسید و سوم شد.

سرمربی تیم ملی کانوپولوی جوانان گفت: با حضور جوانان در این رقابت‌ها شناسایی استعداد‌ها برای اردو‌های تیم ملی آسان خواهد بود.

اشکان صیادی افزود: در این رقابت‌ها ۸۰ ورزشکار در قالب ۶ تیم از استان‌های تهران، آذربایجان‌شرقی، لرستان، زنجان حضور داشتند.

مسابقات کانوپولوی جام رصد پنجم و ششم مرداد در پیست کانوپولوی رودخانه صوفی چای برگزار شد.

این رقابت‌ها را برای سیزدهمین سال شهرداری مراغه میزبانی کرد.