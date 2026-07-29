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شهادت امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، یکی از خلبانان دلیر سوخو ۲۴ نیروی هوایی ارتش، احراز شد و پیکر مطهر این شهید والامقام، تا ساعاتی دیگر به آغوش میهن اسلامی، باز میگردد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شهادت امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، خلبان یکی از جنگندههای سوخو ۲۴ ایرانی که در جریان حمله ۱۱ اسفند سال گذشته، خسارات سنگینی را به پایگاه العدید آمریکا در کشور قطر وارد کردند، با آزمایشهای تخصصی و بررسی DNA محرز شده و پیکر مطهر این شهید بزرگوار، پس از ماهها دوری از خاک میهن اسلامی، ساعاتی دیگر به کشورمان باز خواهد گشت.
تلاشها برای تعیین وضع ۳ خلبان دیگر ۲ جنگنده سوخو ۲۴، از سوی نهادهای مربوط، همچنان در جریان است و به محض دریافت اطلاعات تکمیلی و تخصصی، اطلاعرسانیهای لازم، صورت خواهد گرفت. همچنین متعاقبا جزئیات زمان برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید امیر سرتیپ دوم کاظمی، به اطلاع عموم ملت قدرشناس ایران اسلامی، خواهد رسید.
یازدهم اسفند ماه سال گذشته، ۲ فروند بمب افکن سوخو ۲۴ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به حملات وحشیانه و ناجوانمردانه ارتش تروریستی آمریکا و رژیم کودککش صهیونی، در عملیاتی متهورانه، از پایگاه هوایی شهید دوران شیراز برخواستند و پس از عبور از سد سامانههای شناسایی پیشرفته و مواضع راداری متعدد دشمنان، اقدام به بمباران پایگاه العدید قطر، متعلق به نیروهای آمریکایی، کردند.
در جریان این حمله، خسارات سنگینی به این پایگاه وارد آمد، اما عقابهای آسمان ایران، در مسیر بازگشت، بر فراز خلیج فارس مورد اصابت سامانههای پدافند دشمن قرار گرفتند و از آن زمان تا کنون، تلاشها، برای احراز اوضاع خلبانان شجاع این جنگندهها، ادامه دارد.