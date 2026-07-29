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روابط عمومی سپاه در اطلاعیه شماره ۵۲ از هدف قراردادن پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن با موشکهای بالستیک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل اطلاعیه بدین شرح است:
بسم الله قاصم الجبارین
و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه
مردم عظیم الشأن و حماسه آفرین ایران اسلامی؛
استمرار حضور آگاهانه شما در صحنه، جهان را به شگفتی و تحسین واداشته و دعای خیر شما عملیات پیروزمندانه رزمندگان اسلام را تضمین کرده است.
در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه ارتش کودککش آمریکا، ساعتی پیش رزمندگان شجاع نیروی هوافضایی سپاه، پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن را با چند فروند موشک بالستیک هدف قرار دادند.
تا زمانی که تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد و اقدامات غیر قانونی و شرارت آمیز نیروهای آمریکایی علیه منافع ما در جریان است، مقاومت هم ادامه دارد، تهدیدهای مقامات آمریکایی و مداخلات غیرقانونی علیه منافع ما باید متوقف شود.
و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم