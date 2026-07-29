به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل اطلاعیه بدین شرح است:

بسم الله قاصم الجبارین

و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه

مردم عظیم الشأن و حماسه آفرین ایران اسلامی؛

استمرار حضور آگاهانه شما در صحنه، جهان را به شگفتی و تحسین واداشته و دعای خیر شما عملیات پیروزمندانه رزمندگان اسلام را تضمین کرده است.

در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه ارتش کودک‌کش آمریکا، ساعتی پیش رزمندگان شجاع نیروی هوافضایی سپاه، پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن را با چند فروند موشک بالستیک هدف قرار دادند.

تا زمانی که تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد و اقدامات غیر قانونی و شرارت آمیز نیروهای آمریکایی علیه منافع ما در جریان است، مقاومت هم ادامه دارد، تهدیدهای مقامات آمریکایی و مداخلات غیرقانونی علیه منافع ما باید متوقف شود.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم