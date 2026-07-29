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با تشدید تنشها در منطقه، قیمت جهانی نفت را بیش از پنج درصد رشد یافت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد بهای نفت خام برنت با رشد بیش از پنج درصدی، به ۸۳ دلار در هر بشکه رسید؛ نفت وستتگزاس اینترمیدیت نیز با رشد ۴.۱۱ درصدی، در همین سطح معامله شد.
از سوی دیگر آژانس بینالمللی انرژی هشدار داد که تحولات خاورمیانه همچنان پیامدهای گستردهای برای بازارهای جهانی انرژی دارد و برنامههای سرمایهگذاری در حوزه انرژی را تحت تاثیر قرار میدهد.
فاتح بیرول مدیر اجرایی این آژانس سهشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تحولات خاورمیانه همچنان پیامدهای گستردهای برای امنیت، تجارت و بازارهای جهانی انرژی دارند.
آژانس بینالمللی انرژی نیز در پیامی در ایکس اعلام کرد: درگیری در خاورمیانه برنامههای سرمایهگذاری در انرژی را دچار تغییر میکند، به طوریکه اختلال [در عرضه انرژی] تمرکز را بر امنیت انرژی قرار میدهد.
این آژانس به «روی آوردن کشورها به منابع انرژی داخلی و توسعه مسیرهای تجاری جدید» اشاره کرد و افزود که «برق و تنوعبخشی به اقتصاد» عامل افزایش هزینهها در حوزه انرژی هستند.