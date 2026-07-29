جمهوریخواهان سنای آمریکا به رغم مخالفت دموکرات‌ها صلاحیت جی کلیتون دادستان منهتن را به عنوان رئیس جدید آژانس مدیریت اطلاعات ملی تایید کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کلیتون قرار است جانشین تولسی گابارد شود که چندی پیش از ریاست آژانس مدیریت اطلاعات ملی آمریکا کناره‌گیری کرد.

سنای آمریکا بامداد چهارشنبه با ۵۱ رای موافق در مقابل ۴۷ رای مخالف ریاست کلیتون بر این آژانس را تایید کرد. مدیریت اطلاعات ملی مسئولیت نظارت بر ۱۸ آژانس اطلاعاتی آمریکا را بر عهده دارد.

اوایل خرداد رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند تولسی گابارد از سمت خود به عنوان مدیر اطلاعات ملی استعفا داده است تا از همسرش در مبارزه با «نوعی بسیار نادر از سرطان استخوان» حمایت کند.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بدون اشاره به اختلافاتش با گابارد استعفای او را به بیماری همسرش ربط داد و «آرون لوکاس» معاون ارشد او را به عنوان سرپرست اطلاعات ملی منصوب کرد.

او چهارمین عضو کابینه در دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ است که از سمت خود کناره‌گیری می‌کند.

پیشتر گمانه‌زنی‌هایی در آمریکا وجود داشت مبنی بر اینکه گابارد پس از تصمیم ترامپ برای حمله به ایران از دولت جدا خواهد شد؛ اقدامی که موجب اختلافاتی در داخل دولت شده بود.