گزارش ها حاکی است، جنگنده‌های آمریکایی و سعودی به پایگاه نیروهای حشد الشعبی در عراق حمله کردند.

حمله آمریکایی و سعودی به مقر حشد الشعبی در عراق

حمله آمریکایی و سعودی به مقر حشد الشعبی در عراق

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا اعلام کرد: جنگنده‌های آمریکایی و سعودی حملاتی را علیه پایگاه‌های مقاومت در عراق انجام داده است.

وزارت دفاع عربستان سعودی هم همدستی با ارتش تروریستی آمریکا را تائید و اعلام کرد: در عملیاتی هماهنگ با سنتکام، به مواضع شبه‌نظامیان در عراق حمله کرده است.

رسانه‌های عربی «صابرین نیوز» و «نایا» گزارش دادند که پایگاه‌های نیروهای سازمان «الحشد الشعبی» در استان‌های بصره، واسط، نینوی و کربلا هدف حملات سعودی-آمریکایی قرار گرفتند.

منابع عراقی هم بامداد چهارشنبه از حملات موشکی و توپخانه‌ای ارتش سعودی به مواکب و زائران اربعین حسینی در استان کربلا خبر دادند.

پیش از این حکومت عربستان مدعی حملات پهپادی به تأسیسات نفتی در منطقه شرقی این کشور از سوی مقاومت عراق شده بود.

مقاومت اسلامی عراق با رد ادعای ریاض مبنی حملات پهپادی از خاک این کشور به عربستان سعودی درباره ارتکاب هرگونه اقدام که آن را احمقانه خواند، هشدار داده و تاکید کرده است که هرگونه اقدامی از این دست با واکنشی سخت مواجه خواهد شد که ریاض را به شدت پشیمان خواهد کرد.