به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه تلویزیونی‌ای بی سی نیوز آمریکا اعلام کرد که پرواز‌های خطوط هوایی آمریکا (امریکن ایرلاینز) به دستور اداره هوانوردی فدرال عصر سه شنبه به وقت محلی متوقف شدند.

بر اساس این گزارش، اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرد پرواز‌های امریکن ایرلاینز که هنوز از زمین بلند نشده بودند، به دلیل اختلال در سامانه های فناوری اطلاعات، در سراسر کشور متوقف شدند.