به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه نقض آتش بس در لبنان از سوی رژیم صهیونیستی، شبکه «المیادین» در خبری فوری گزارش داد که توپخانه اشغالگران صهیونیست شهرک «نبطیه الفوقا» در جنوب لبنان را گلوله‌باران کرد.

در این گزارش آمده است: «نیرو‌های دشمن در شهرک کفر تبنیت انفجار‌هایی را انجام دادند. خبرنگار المیادین از منطقه توضیح داد: «ارتش اشغالگر، بمباران شدیدی در شهرک طلوسه در جنوب کشور انجام داد».

به گزارش شبکه المیادین که ارتش اسرائیل در محدوده شهرک القنطره در جنوب لبنان هم دست به یک انفجار زده است.

جزئیات بیشتری از این اهداف این حملات و میزان خسارات یا تلفات احتمالی آن گزارش نشده است.

منابع لبنانی دیروز نیز اعلام کردند که صلیب سرخ این کشور با هماهنگی ارتش و نیروی موقت حافظ صلح سازمان ملل در لبنان «یونیفل»، پیکر شهید «شادی حسیان الدرویش» را تحویل گرفتند.

این شهید لبنانی در مسیر عزیمت به زادگاهش «الضهیره» به ضرب گلوله نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در جاده «البیاضه» به «الناقوره» در جنوب صور به شهادت رسیده بود.

وزارت بهداشت لبنان هم با به روز رسانی آمار قربانیان، اعلام کرد که از زمان آغاز حملات اسرائیل به این کشور در دوم مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفندماه) تاکنون، ۴ هزار و ۳۳۳ نفر جان باختند.

در این مدت همچنین ۱۲ هزار و ۲۳۶ تن دیگر نیز زخمی شدند.