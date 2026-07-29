به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: یک کشتی فله‌بر که محموله‌های نظامی را در دریای سیاه تحویل می‌داد و یک کشتی دیگر در بندر میکولایف هدف قرار گرفتند.

براساس این بیانیه در نتیجه حملاتی که با استفاده از مهمات سرگردان و پهپاد‌های تهاجمی انجام شد، تاسیسات زیرساختی در مجتمع حمل و نقل در بندر میکولایف که برای تحویل و ذخیره‌سازی محموله‌های نظامی و همچنین مخازن سوخت و روان‌کننده و تامین نیرو‌های مسلح اوکراین در نظر گرفته شده بود، مورد اصابت قرار گرفتند.

این وزارتخانه افزود: علاوه بر این، در تنگه (۱۱ کیلومتری شرق اودسا)، هواپیما‌های بدون سرنشین به یک کشتی باری که محموله‌های نظامی را به بنادر اودسا و چورنومورسک تحویل می‌داد، حمله کردند.

روسیه و اوکراین در هفته‌های اخیر فعالیت‌های نظامی خود را در داخل و اطراف دریای سیاه و دریای آزوف افزایش داده‌اند و هر یک از طرفین به ده‌ها کشتی، از جمله تانکر‌های نفت و کشتی‌های باری حمله کرده‌اند.