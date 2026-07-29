به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رسانه عراقی «صابرین نیوز» در خبری فوری گزارش داد که در پی اصابت موشک‌های ایرانی، انفجار‌هایی در پایگاه آمریکا در اردن روی داده است.

بر اساس گزارش‌ها، سامانه‌های پدافندی آمریکایی در اردن برای رهگیری موشک‌ها فعال شده، اما آنها با موفقیت به اهداف خود اصابت کرده و باعث انفجار‌های مهیبی شدند.

دقایقی پیش از این انفجارها، رسانه‌ها از شلیک چند فروند موشک بالستیک از ایران خبر داده بودند.

در ادامه، منابع محلی تصاویری از اصابت مستقیم موشک‌های ایرانی به پایگاه هوایی «موفق السلطی» در منطقه الازرق منتشر کردند.

سازمان تروریستی سنتکام هم مدعی رهگیری موشک‌های بالستیکی شد، که از خاک ایران به قصد حملهٔ غافلگیرانه شلیک شده بود.

همزمان وبگاه «آکسیوس» به نقل از یک مقام امنیتی آمریکایی نوشت: «ایران لحظاتی پیش حمله موشکی بالستیک به پایگاه نظامی آمریکا در اردن انجام داد».

او همچنین به عادت همیشگی مقامات نظامی آمریکا مدعی رهگیری و انهدام موشک‌ها شد، ادعایی که هربار تکرار شده و چندی بعد کذب بودن آن با انتشار تصاویر ماهواره‌ای یا گزارش تلفات وارده افشا می‌شود.

در پی حمله موشکی به پایگاه آمریکا در اردن قیمت نفت خام آمریکا ۴/۴ درصد افزایش یافت و به ۸۲/۷۸ دلار رسید.