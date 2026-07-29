به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ با توجه به پیش‌بینی هواشناسی استان مبنی بر تداوم افزایش دمای هوا، استقرار موج گرما و به‌منظور مدیریت مصرف انرژی؛ ساعت کاری ادارات، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در روز چهارشنبه، هفتم مردادماه ۱۴۰۵ برای شهرستان‌های دهلران، مهران، آبدانان، دره‌شهر و سیروان با ۲ ساعت تعجیل در پایان ساعت کاری و سایر شهرستان‌های استان، یک ساعت تعجیل در پایان ساعت کاری تعیین شده است.

دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراکز درمانی، نیرو‌های نظامی و انتظامی، واحد‌های عملیاتی و نیرو‌های شیفت‌گردان از این تصمیم مستثنی هستند و فعالیت آنها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.

از عموم شهروندان، ادارات و دستگاه‌های اجرایی درخواست شده است تا با صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی؛ به‌ویژه برق و آب؛ در حفظ پایداری شبکه‌های خدمات‌رسان همکاری لازم را به عمل آورند.