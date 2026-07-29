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استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو، جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را فاجعهای تمامعیار توصیف کرد و گفت: آمریکا و اسرائیل شکست خوردند و به هیچیک از اهداف اصلی خود نرسیدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جان مرشایمر، تحلیلگر برجسته آمریکایی و استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو، در گفتوگویی درباره پیامدهای جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت این جنگ را باید «فاجعهای در بالاترین سطح» توصیف کرد؛ زیرا هیچیک از اهداف اعلامی آن محقق نشده است.
مرشایمر گفت دولت دونالد ترامپ چهار هدف اصلی را دنبال میکرد؛ تغییر نظام سیاسی ایران، پایان دادن به برنامه غنیسازی اورانیوم، از بین بردن توان موشکهای دوربرد ایران و پایان دادن به حمایت ایران از جنبشهای مقاومت منطقه.
او افزود آمریکا و اسراییل در تحقق همه این اهداف شکست خوردهاند و در مقابل، ایران همچنان کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و البته نه به شکل قبل از جنگ.
این استاد علوم سیاسی همچنین گفت پایگاههای آمریکا در منطقه خلیج فارس یا به شدت آسیب دیدهاند یا از بین رفتهاند و ساختار ائتلاف واشنگتن با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز دچار آسیب جدی شده است.
مرشایمر با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ گفت اقتصاد جهانی در وضعیت بسیار دشواری قرار گرفته و اگر جنگ ادامه یابد، خطر ورود جهان به یک رکود بزرگ وجود دارد.
او در ادامه گفت معتقد است اشتباه ترامپ تنها آغاز جنگ نبود، بلکه او چندین فرصت برای پایان دادن به آن را نیز از دست داد.
مرشایمر توضیح داد پس از پایان نخستین مرحله بمبارانها و برقراری آتشبس در ۸ آوریل، بهترین زمان برای دستیابی به توافق بود، اما دولت ترامپ به جای حرکت به سمت توافق، محاصره ایران را تشدید کرد.
به اذعان مرشایمر، ترامپ در ۱۷ ژوئن با امضای تفاهمنامه، فرصت دیگری برای پایان دادن به بحران در اختیار داشت، اما آمریکا در اوایل ژوئیه این تفاهمنامه را نقض کرد و همین مسئله موجب آغاز دور جدیدی از اقدامات متقابل میان دو طرف شد.
او افزود ترامپ اکنون دوباره به دنبال مذاکره است، اما هرچه جنگ طولانیتر شود، موقعیت چانهزنی آمریکا ضعیفتر خواهد شد.
مرشایمر همچنین گفت هر چقدر روند مذاکرات طولانیتر شود اهرمهای فشار آمریکا بیش از پیش تضعیف میشود و در نهایت ایران میتواند امتیازهای بیشتری نسبت به تفاهمنامه ۱۷ ژوئن به دست آورد.
این استاد دانشگاه درباره وضعیت تنگه هرمز نیز اعتراف کرد که ایران کنترل کامل این آبراه را در اختیار گرفته است.
او گفت کانالی که آمریکا ایجاد کرده بود، مینگذاری شده و علاوه بر آن، هر شناور یا نفتکشی که از این مسیر عبور کند، هدف پهپادها و موشکهای کروز ایران قرار میگیرد؛ به همین دلیل تنها مسیر عملی برای عبور کشتیها، کانالی است که تحت کنترل ایران قرار دارد.
مرشایمر همچنین با اشاره به ارزیابی برخی سیاستمداران آمریکایی درباره جنگ، گفت در سطح بینالمللی تقریباً تردیدی وجود ندارد که آمریکا در این جنگ شکست خورده است.
او افزود هیچ راهبرد واقعبینانهای برای پایان دادن به جنگ با شرایط مطلوب برای واشنگتن وجود ندارد و هر طرحی که برای پیروزی آمریکا ارائه میشود، بهراحتی قابل رد است.
مرشایمر در ادامه با اشاره به رفتار ترامپ در قبال توافقها گفت یکی از مهمترین مشکلات این است که دیگر نمیتوان به تعهدات رئیسجمهور آمریکا اعتماد کرد.
او یادآور شد ترامپ ابتدا از توافق هستهای برجام خارج شد و سپس تفاهمنامه ۱۷ ژوئن با ایران را نیز نقض کرد؛ بنابراین تهران اکنون بهخوبی میداند که هر توافقی با ترامپ ممکن است بار دیگر از سوی او نقض شود.
به گفته این استاد دانشگاه، به همین دلیل ایران در هر توافق احتمالی آینده تلاش خواهد کرد امتیازهای اصلی را در ابتدای توافق دریافت کند و اجرای موضوع هستهای را تا مراحل پایانی مذاکرات به تعویق بیندازد.
مرشایمر گفت آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران احتمالاً یکی از مهمترین مطالبات تهران در آغاز هر توافق جدید خواهد بود، اما حلوفصل نهایی موضوع هستهای به پایان مذاکرات موکول خواهد شد تا ایران همچنان اهرم فشار مؤثری در اختیار داشته باشد.
او همچنین مدعی شد حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، انگیزه تهران برای دستیابی به بازدارندگی هستهای را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
مرشایمر افزود این تحولات تنها به ایران محدود نمیشود، زیرا عربستان سعودی نیز به دنبال دستیابی به توان غنیسازی اورانیوم است و در صورت تحقق این هدف، امکان حرکت این کشور به سمت تولید سلاح هستهای در آینده نیز فراهم خواهد شد.
او هشدار داد چنین روندی میتواند کشورهای دیگری مانند ترکیه، مصر و عراق را نیز به دنبال کردن برنامههای مشابه سوق دهد و خطر گسترش اشاعه هستهای در منطقه را افزایش دهد.
این استاد دانشگاه در ادامه درباره روابط آمریکا با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس گفت این جنگ آسیب جدی به روابط واشنگتن با این کشورها وارد کرده است. او توضیح داد که آسیبهای واردشده به کشورهای عربی در حملات ایران به پایگاههای آمریکایی اعتماد آنها به سازوکار امنیتی مورد حمایت واشنگتن را بهشدت کاهش داده است.
مرشایمر افزود این کشورها اکنون با این پرسش مواجه هستند که آیا اساساً مایل خواهند بود آمریکا پایگاههای نظامی آسیبدیده خود را دوباره در خاک آنها بازسازی کند یا خیر، پایگاههایی که به اهدافی ثابت برای موشکها، پهپادها و موشکهای کروز ایران تبدیل شدهاند.
به گفته مرشایمر، رژیم صهیونیستی خواهان ادامه جنگ و حتی ازسرگیری حملات گسترده است، اما ترامپ اکنون دریافته که باید هرچه سریعتر این جنگ را پایان دهد.
او همچنین گفت اختلاف مهم دیگر میان دو طرف به حضور نظامیان رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، جنوب سوریه و غزه مربوط میشود.
مرشایمر گفت ایران خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان را یکی از پیششرطهای بازگشت به هرگونه تفاهمنامه جدید اعلام کرده و ترامپ نیز به دلایل مختلف از جمله تلاش برای عادیسازی وضعیت سوریه و یافتن راهحلی برای غزه، خواهان کاهش حضور نظامی رژیم صهیونیستی در این مناطق است.
او در عین حال تأکید کرد رژیم صهیونیستی به صورت داوطلبانه از این مناطق خارج نخواهد شد و پرسش اصلی این است که آیا ترامپ حاضر خواهد بود با استفاده از اهرمهای فشار خود، نتانیاهو را به چنین اقدامی وادار کند یا خیر.
مرشایمر در بخش پایانی این گفتوگو با اشاره به تحولات داخلی رژیم صهیونیستی گفت هرچند جامعه این رژیم در ظاهر باثبات به نظر میرسد، اما نارضایتیهای عمیقی در زیر پوست جامعه وجود دارد که پس از پایان جنگ با ایران آشکار خواهد شد.
او افزود شکافهای سیاسی و اجتماعی موجود پس از توقف درگیریها با شدت بیشتری خود را نشان خواهد داد و احتمال شکست نتانیاهو در انتخابات آینده نیز وجود دارد.
مرشایمر در پایان تأکید کرد حتی در صورت تغییر دولت در رژیم صهیونیستی نیز تغییر محسوسی در سیاستهای آن ایجاد نخواهد شد؛ زیرا به گفته او، همه جریانهای اصلی سیاسی این رژیم از پروژه «اسرائیل بزرگ» حمایت میکنند، خواستار پاکسازی قومی فلسطینیان از غزه و کرانه باختری هستند و هیچیک از رقبای نتانیاهو نیز تاکنون از نسلکشی در غزه انتقاد نکردهاند.