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برنامه بازیهای نیم فصل تراکتور در بیست و ششمین دوره لیگ برتر فوتبال مشخص شد.
قرعهکشی این رقابتها روز سه شنبه در هتل المپیک تهران برگزار و برنامه دیدار ۱۸ تیم حاضر در لیگ برتر مشخص شد.
برنامه بازیهای تراکتور به ترتیب زیر است:
هفته اول (خانه):
تراکتور - پیکان تهران
هفته دوم (خارج از خانه):
سپاهان - تراکتور
هفته سوم:
تراکتور - پرسپولیس
هفته چهارم:
چادرملو - تراکتور
هفته پنجم:
شمس آذر - تراکتور
هفته ششم:
تراکتور - گلگهر
هفته هفتم:
استقلال خوزستان - تراکتور
هفته هشتم:
تراکتور - استقلال تهران
هفته نهم:
ملوان - تراکتور
هفته دهم:
تراکتور - صنعت نفت
هفته یازدهم:
فجر سپاسی - تراکتور
هفته دوازدهم:
تراکتور - خیبر خرم آباد
هفته سیزدهم:
مس شهربابک - تراکتور
هفته چهاردهم:
تراکتور - ذوب آهن
هفته پانزدهم:
فولاد خوزستان - تراکتور
هفته شانزدهم:
تراکتور - نساجی
هفته هفدهم
آلومینیوم اراک - تراکتور