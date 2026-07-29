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منابع خبری از شنیده شدن صدای یک انفجار در حومه شهر اربیل در اقلیم کردستان عراق خبر دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه المیادین، صدای یک انفجار در حومه شهر اربیل در اقلیم کردستان عراق شنیده شده است.
همچنین شبکه الجزیره گزارش داد که سامانههای پدافند هوایی در حال مقابله با یک پهپاد در آسمان اربیل هستند.
رسانههای عراقی بامداد امروز نیز از شنیده شدن انفجارهای شدید در استان اربیل در اقلیم کردستان عراق خبر دادند.
رسانههای عراقی گزارش دادند که بامداد سه شنبه محل استقرار عناصر تجزیه طلب مخالف ایران و پایگاههای نظامیان آمریکایی در اربیل و سلمیانیه در اقلیم کردستان عراق مورد حملات پهپادی قرار گرفته است.
پلیس اقلیم کردستان عراق هم اعلام کرد که استان سلیمانیه در ۲۴ ساعت گذشته هدف شش حمله پهپادی قرار گرفته است.
منابع خبری و محلی در اقلیم کردستان عراق یکشنبه (۴ مرداد) نیز از وقوع یک حادثه امنیتی و انفجار در استان سلیمانیه خبر داده بودند.
گزارشهای اولیه حاکی از آن بوده که صدای یک انفجار مهیب در بخشهایی از استان سلیمانیه واقع در شمال عراق شنیده شده بود.