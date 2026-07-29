حضور کاروان جانفدایان آذربایجان تا خلیج فارس در حرم حضرت معصومه
کاروان مردمی جانفدایان آذربایجان تا خلیج فارس در مسیر حماسی خود از تبریز تا خلیج فارس با حضور در حرم مطهر حضرت معصومه (س) عهدی دوباره با ایران، انقلاب اسلامی و شهیدان بست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،کاروان مردمی جانفدایان آذربایجان تا خلیج فارس که با شعار از سر تا دل ایران، ایستاده در برابر شیطان؛ یکصدا برای میهن راهی جنوب کشور شده است، با ادای احترام به کریمه اهلبیت (س) پیام همبستگی، همدلی و ایستادگی مردم آذربایجان را برای مردم شریف جنوب به ویژه خانوادههای شهدای دانشآموز میناب با خود به ارمغان میبرد.