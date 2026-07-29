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نتایج نظرسنجی مشترک نشریه اکونومیست و موسسه یوگاو نشان داد تقریباً نیمی از آمریکاییها خواستار دستگیری نخستوزیر رژیم صهیونیستی در خاک آمریکا هستند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نظرسنجی مشترک نشریه اکونومیست و موسسه یوگاو نشان داد که ۷۴ درصد از رایدهندگانی که در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴ از کامالا هریس، نامزد سابق دموکرات حمایت کردند، از دستگیری بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی حمایت میکنند، در حالیکه این رقم برای رایدهندگان به دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا ۲۳ درصد است.
همچنین این نظرسنجی که از میان ۱۵۵۹ بزرگسال آمریکایی انجام شده، نشان داد که ۴۷ درصد از آمریکاییها معتقدند نتانیاهو به روابط ایالات متحده و اسرائیل آسیب رسانده، در حالیکه همین درصد گفتهاند که نتانیاهو مرتکب جنایات جنگی شده است.
علاوه بر این، تقریبا نیمی از آمریکاییها، ۴۹ درصد معتقدند که نیروهای امنیتی ایالات متحده باید بنیامین نتانیاهو را در جریان سفرش به واشنگتن دستگیر کنند. این درحالیست که تنها ۲۷ درصد معتقدند که ایالات متحده نباید او را دستگیر کند. همچنین، دو سوم (۶۸ درصد) از دموکراتها خواستار این هستند که ایالات متحده نتانیاهو را دستگیر کند، در حالیکه صرفا ۲۴ درصد از جمهوریخواهان چنین نظری دارند.
این نظرسنجی در حالی انجام شده که زهران ممدانی، شهردار نیویورک پیشتر با استناد به حکم دادگاه کیفری بینالمللی مبنی بر متهم کردن نتانیاهو به جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی به دلیل رفتار جنگ علیه غزه، خواستار دستگیری نتانیاهو در صورت حضور او در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر شده است.