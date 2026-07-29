استاندار آذربایجان شرقی بر رعایت استاندارد‌های فنی و کیفیت اجرای آسفالت بر تامین سوخت و برق کارخانه‌های آسفالت آزادراه تبریز–زنجان از سوی دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در بازدید از روند اجرای طرح آسفالت آزادراه تبریز–زنجان بر ضرورت رعایت استاندارد‌های فنی و ارتقای کیفیت اجرای آسفالت تاکید کرد.

سرمست با اشاره به اهمیت این طرح در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل آذربایجان شرقی اظهار داشت: کیفیت اجرای آسفالت باید مطابق با استاندارد‌های لازم باشد تا این مسیر از دوام و ایمنی مطلوب برخوردار شود.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه آزادراه تبریز–زنجان از طرح های مهم و ویژه استان است تصریح کرد: این طرح برای ما اهمیت خاصی دارد و مدیریت استان با جدیت برای رفع موانع اجرایی و تسریع در تکمیل آن اقدام خواهد کرد.

وی همچنین با تاکید بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی، بر تامین سوخت و برق مورد نیاز کارخانه‌های آسفالت این طرح تاکید کرد تا روند عملیات اجرایی بدون وقفه ادامه یابد.