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استاندار آذربایجان شرقی بر رعایت استانداردهای فنی و کیفیت اجرای آسفالت بر تامین سوخت و برق کارخانههای آسفالت آزادراه تبریز–زنجان از سوی دستگاههای اجرایی تاکید کرد.
سرمست با اشاره به اهمیت این طرح در توسعه زیرساختهای حمل و نقل آذربایجان شرقی اظهار داشت: کیفیت اجرای آسفالت باید مطابق با استانداردهای لازم باشد تا این مسیر از دوام و ایمنی مطلوب برخوردار شود.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه آزادراه تبریز–زنجان از طرح های مهم و ویژه استان است تصریح کرد: این طرح برای ما اهمیت خاصی دارد و مدیریت استان با جدیت برای رفع موانع اجرایی و تسریع در تکمیل آن اقدام خواهد کرد.
وی همچنین با تاکید بر لزوم همکاری دستگاههای اجرایی، بر تامین سوخت و برق مورد نیاز کارخانههای آسفالت این طرح تاکید کرد تا روند عملیات اجرایی بدون وقفه ادامه یابد.