رئیس کل دادگستری استان کردستان از تشکیل پرونده قضایی در پرونده فساد مالی شهرداری و شورای شهر مریوان و صدور کیفرخواست برای ۴ نفر از متهمین به اتهامات متعدد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حجت الاسلام سیدحسین حسینی اظهار کرد: با صدور دستورات قضایی، در پرونده فساد مالی شهرداری و شورای شهر مریوان پس از انجام تحقیقات قضایی و حضور میدانی بازپرس رسیدگی کننده پرونده و همچنین اقدامات کارشناسی پلیس اطلاعات شهرستان در کمتر از ۲ ماه برای یکی از مدیران شهرداری مریوان و یکی از اعضای شورای شهر و ۲ نفر دیگر از متهمین قرار جلب به دادرسی صادر و سپس پرونده با صدورکیفرخواست به دادگاه ارسال شد.

وی افزود: اتهامات متهمین مواردی از قبیل تضییع اموال شهرداری، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، اخذ رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع، پولشویی، سرقت اسناد دولتی و نگهداری سلاح غیرمجاز بوده است.

رئیس کل دادگستری کردستان اضافه کرد: به تمام روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی تابعه دستور داده شده تا در پرونده‌های مربوط به فساد مالی، ضمن برخورد قاطع در اسرع وقت و با لحاظ اتقان آرا و دقت، نسبت به تعیین تکلیف این پرونده‌ها اقدام شود.

سال گذشته نیز چند عضو شورا و چند کارمند شهرداری مریوان بازداشت شدند.