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وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت بازنگری در اولویتبندی طرحهای زیربنایی، گفت: طراحی بهینه، کاهش هدررفت سرمایه، توجه همزمان به الزامات زیستمحیطی، اجتماعی و پدافند غیرعامل و اصلاح شرح خدمات مهندسان مشاور، از مهمترین الزامات توسعه زیرساختهای حملونقل کشور در شرایط کنونی است.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صدا و سیما: وزیر راه و شهرسازی در نشست هماندیشی با اعضای جامعه مهندسان مشاور راه و راهآهن، بر استفاده حداکثری از ظرفیت تخصصی مهندسان برای ارتقای کیفیت اجرای طرحهای زیربنایی تأکید کرد.
فرزانه صادق با بیان اینکه کاهش هزینهها نباید به معنای افت کیفیت طراحی باشد، افزود: طراحی صحیح میتواند از تحمیل هزینههای اضافی در مراحل اجرا و بهرهبرداری جلوگیری کند.
وی با اشاره به مشکلات مالی شرکتهای مشاور، از پیگیری پرداخت مطالبات این بخش با همکاری سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی فنی خبر داد و حفظ نیروهای متخصص را ضرورتی برای تداوم توسعه زیرساختها دانست.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: هدررفت سرمایه تنها به مصالح ساختمانی محدود نیست و در فرآیند طراحی باید آثار زیستمحیطی، اجتماعی و منافع عمومی نیز بهطور دقیق مورد توجه قرار گیرد.
صادق خواستار ارائه گزارشهای کارشناسی شفاف از سوی مهندسان مشاور درباره پیامدهای اجرای طرحها شد و گفت: تصمیمگیری مدیران باید بر پایه مطالعات جامع و تخصصی انجام شود.
وی همچنین پیشبینی الزامات زیستمحیطی، از جمله ایجاد گذرگاههای حیاتوحش در مسیرهای راهسازی را اقدامی مؤثر برای کاهش هزینههای اصلاحی پس از اجرا عنوان کرد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط جدید کشور، بر بازنگری در برخی طرحهای زیربنایی و تشکیل کارگروهی مشترک با جامعه مهندسان مشاور برای ارزیابی بهرهوری این طرحها تأکید کرد.
صادق اتمام طرح جامع حملونقل کشور را فرصتی برای بازنگری در اولویتها دانست و افزود: ملاحظات پدافند غیرعامل باید بیش از گذشته در طراحی و اجرای طرحهای حملونقل لحاظ شود.
وی همچنین اصلاح شرح خدمات و قراردادهای مهندسان مشاور متناسب با نیازهای روز را ضروری خواند.
وزیر راه و شهرسازی بر توسعه استفاده از فناوریهای نوین، مصالح جدید، ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و تعامل میان مهندسان باسابقه و شرکتهای فناور تأکید کرد.
صادق با اشاره به توانمندی متخصصان ایرانی در بازسازی زیرساختهای آسیبدیده، این ظرفیت را زمینهای مناسب برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و گسترش همکاریهای بینالمللی دانست.
وی در پایان بر استمرار حمایت از جامعه مهندسان مشاور، اصلاح فرآیندها و بهرهگیری حداکثری از توان مهندسی کشور برای پیشبرد طرحهای زیربنایی تأکید کرد.