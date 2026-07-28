اندیشکده آمریکایی کویینسی هشدار داد برداشت بی حد دولت دونالد ترامپ، ذخایر راهبردی نفت را به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۸۳ رسانده و توان آمریکا برای مقابله با بحران‌های احتمالی بازار انرژی را کاهش داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اندیشکده «کشورداری مسئولانه کویینسی» در گزارشی نوشت ذخایر راهبردی نفت آمریکا که پس از تحریم نفتی اعراب در سال ۱۹۷۳ و با تصویب قانون سیاست و حفاظت انرژی در سال ۱۹۷۵ ایجاد شد، با هدف مقابله با بحران‌های احتمالی عرضه نفت شکل گرفت، اما اکنون پس از دو دولت متوالی به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۸۳ رسیده است.

در این گزارش آمده است: دولت «جو بایدن» در واکنش به پیامد‌های همه‌گیری کرونا ۵۰ میلیون بشکه از این ذخایر را آزاد کرد و سال بعد نیز با استناد به جنگ اوکراین، ۱۸۰ میلیون بشکه دیگر را برداشت؛ اقدامی که بزرگ‌ترین برداشت تاریخ ذخایر راهبردی نفت آمریکا بود. اکنون دولت دونالد ترامپ نیز برای مدیریت پیامد‌های جنگ با ایران، برداشت از این ذخایر را ادامه داده است. آخرین برداشت، شامل آزادسازی ۱۷۲ میلیون بشکه نفت بوده که حجم ذخایر راهبردی آمریکا را تا ۱۷ ژوئیه به ۳۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه کاهش داده است؛ سطحی که امنیت انرژی آمریکا را در شرایط تشدید تنش‌ها در غرب آسیا بیش از گذشته با خطر مواجه می‌کند. در صورتی که دور تازه‌ای از تنش‌ها باعث افزایش قیمت نفت شود، آمریکا دیگر ذخایر کافی برای کاهش آثار این شوک بر قیمت سوخت را نخواهد داشت.

اندیشکده کویینسی توضیح می‌دهد که ذخایر راهبردی نفت آمریکا در ۶۰ غار نمکی در سواحل خلیج مکزیک، عمدتاً در ایالت‌های تگزاس و لوئیزیانا، نگهداری می‌شود و از نظر فنی، پایین آمدن سطح ذخایر به کمتر از حدود ۳۰۰ میلیون بشکه می‌تواند عملکرد این تأسیسات را با مخاطره مواجه کند. کارشناسان «دفتر حسابرسی دولت آمریکا» هشدار داده‌اند کاهش ذخایر به کمتر از این سطح، توانایی ذخایر راهبردی برای پاسخگویی به بحران‌های آینده را با خطر جدی روبه‌رو می‌کند. فرایند برداشت مکرر نفت از این غار‌های نمکی، موجب فرسایش تدریجی دیواره‌های نمکی و افزایش خطر آسیب‌های ساختاری به این تأسیسات می‌شود.

این گزارش همچنین به اظهارات اخیر ترامپ اشاره کرده و می‌نویسد او نیز اذعان کرده است که ادامه روند برداشت می‌تواند ذخایر آمریکا را ظرف چند هفته به پایان برساند. شماری از نمایندگان هر دو حزب آمریکا نسبت به برداشت گسترده از ذخایر راهبردی هشدار داده‌اند. توماس مسی نماینده جمهوری‌خواه، اعلام کرده استفاده از این ذخایر برای پوشاندن هزینه‌های جنگ، خطر آسیب جدی به غار‌های نمکی محل نگهداری نفت را به همراه دارد. همچنین مارتین هاینریش سناتور دموکرات نیز تأکید کرده است آمریکا باید ذخایر راهبردی کافی برای مقابله با شوک‌های احتمالی بازار نفت را حفظ کند.

در بخش دیگری از گزارش آمده است دولت ترامپ به جای کاهش تنش‌ها، با تشدید تقابل با ایران، بازار جهانی نفت را با بی‌ثباتی بیشتری روبه‌رو کرده است. «روری جانستون» بنیان‌گذار مؤسسه «کامودیتی کانتکست» می‌گوید بازار نفت اکنون ریسک بسیار بالاتری را در قیمت‌ها لحاظ می‌کند و بحران تنگه هرمز همچنان فاصله زیادی تا حل‌وفصل دارد. آمار‌های حمل‌ونقل دریایی نشان می‌دهد عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز به حدود یک‌پنجم سطح پیش از جنگ کاهش یافته و صادرات نفت آمریکا نیز طی یک هفته حدود ۷۴۶ هزار بشکه در روز افت کرده است.

به نوشته این تحلیل، دولت آمریکا تاکنون توضیحی درباره علت این کاهش صادرات ارائه نکرده، اما احتمال می‌رود این اقدام با هدف جلوگیری از کمبود سوخت در داخل آمریکا و همزمان با کاهش ذخایر راهبردی انجام شده باشد.

اندیشکده کویینسی همچنین هشدار می‌دهد در صورت از سرگیری واردات نفت چین از ذخایر خود، فشار مضاعفی بر بازار جهانی وارد خواهد شد و قیمت نفت ممکن است بار دیگر جهش کند. در صورت ادامه تشدید تنش‌ها، حملات به زیرساخت‌های نفتی منطقه و مسیر‌های انتقال انرژی می‌تواند گسترش یابد و تنگه باب‌المندب و حتی کانال سوئز نیز در معرض تهدید قرار گیرند. هرگونه اختلال در کانال سوئز می‌تواند پیامد‌های اقتصادی گسترده‌ای برای تجارت جهانی به همراه داشته باشد؛ مشابه آنچه در جریان حادثه کشتی «اور گیون» در سال ۲۰۲۱ روی داد. مارنیکس آمند اقتصاددان دانشگاه ییل، رویکرد دولت ترامپ را مصرف تدریجی ذخایر راهبردی قدرت، مشروعیت و امنیت آمریکا برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت سیاسی توصیف کرده است.

اندیشکده کویینسی در جمع‌بندی گزارش خود تأکید می‌کند ذخایر راهبردی نفت آمریکا که طی دهه‌ها برای مقابله با بحران‌های بزرگ ایجاد شده بود، اکنون برای کاهش آثار جنگی که دولت ترامپ تمایلی به پایان دادن به آن ندارد، به سرعت در حال مصرف شدن است.