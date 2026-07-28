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استاندار آذربایجان شرقی در بازدید میدانی از روند بازسازی پل هشترود بر تسریع در اجرای این طرح تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در بازدید میدانی از روند بازسازی پل هشترود بر تسریع در اجرای این طرح تاکید کرد و گفت: بر اساس وعده و تعهد پیمانکار، عملیات بازسازی پل باید تا هفته دولت به پایان رسیده و این مسیر آماده بهره برداری و زیر بار ترافیک قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت تسریع در روند اجرا افزود: بازسازی مسیرهای رفت و برگشت پل باید به صورت همزمان انجام شود تا ضمن تسریع در بهره برداری مشکلات تردد شهروندان به حداقل برسد.
وی هدف از بازدیدهای میدانی از طرح های عمرانی را بررسی میزان پیشرفت فیزیکی، ارزیابی روند اجرای طرحها و شناسایی و رفع موانع احتمالی عنوان کرد و بر پیگیری مستمر طرح ها تا زمان تکمیل و بهره برداری تاکید کرد.