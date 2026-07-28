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خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی ادعا کرد چین «مذاکرات مستقیمی» با انصارالله یمن داشته تا نفتکشهای چینی بتوانند با امنیت کامل از دریای سرخ عبور کنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری رویترز شامگاه سهشنبه به نقل از ۶ منبع آگاه از جمله یک مقام ایرانی گزارش داد: چین مستقیماً از انصارالله یمن خواسته است که عبور امنی را برای نفتکشهای آن تضمین کند.
این منابع که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، گفتند که چین از جمله اولین کشورهایی بوده که مستقیما با انصارالله یمن در مورد ترانزیت از طریق بابالمندب، تنگهای در انتهای جنوبی دریای سرخ که یمن در کرانه شرقی آن قرار دارد، تماس گرفت.
این منابع آگاه در گفتوگو با رویترز مدعی شدند که چین به صورت جداگانه کشتیهای انصارالله را ترخیص میکند.
یکی از منابع گفت: مقامات چینی هر کشتی را به صورت جداگانه با انصارالله ترخیص و دو طرف ایران را از اقدامات خود مطلع کردهاند. انصارالله در ایمیلی به شرکتهای کشتیرانی بینالمللی اطلاع داده که در صورت بارگیری یا تخلیه محموله در بنادر عربستان سعودی، ممکن است مورد حمله قرار گیرند.
دو منبع تجاری چینی بهطور جداگانهای گفتند: برخی از نفتکشهایی که سعی در ورود به دریای سرخ از طریق بابالمندب داشتند، به دلیل نگرانیهای ایمنی مسیر خود را تغییر دادهاند.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی مجلات تخصصی کشتیرانی و تصاویر ماهوارهای، محاصره و حملات یمن در عمق خاک عربستان از موفقیت عملیاتی گستردهای برخوردار بوده است. این گزارشها، ناپدید شدن سریع نفتکشها و توقف ارسال سیگنالهای ردیابی را نشانهای از میزان هراس و سردرگمی در مدیریت ناوگان نفتکشهای سعودی و محدود بودن گزینههای بیمه دریایی در برابر تهدیدهای جدی از سوی صنعا میدانند.
صنعا پیشتر اعلام کرده بود که در پاسخ به نقض حریم هوایی یمن از سوی عربستان شماری از اهداف و نقاط حساس مربوط به تأمین و انتقال نفت خام از شرق عربستان به ینبع را با استفاده از چند فروند پهپاد هدف قرار داده است.